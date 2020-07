Sonntag, 26. Juli 2020 13:13 Uhr

US-Schauspieler John Saxon mit 83 Jahren gestorben

Schauspieler und Golden-Globe-Gewinner John Saxon ist tot. Der Mann, der Rollen in über 80 Filmen innehatte, wurde 83 Jahre alt.

John Saxon ist tot. Die Filmwelt hat mit ihm einen Schauspieler verloren, der im Laufe seiner Karriere in über 80 Filmen mitwirkte. Wie seine Ehefrau Gloria Martel der US-Fachzeitschrift „The Hollywood Reporter“ bestätigte, starb Saxon am Samstag (25. Juli) in der Stadt Murfreesboro im US-Bundesstaat Tennessee an den Folgen einer Lungenentzündung. Er wurde 83 Jahre alt.

Karriere begann in den 1950ern

Saxon, dessen Geburtsname Carmine Orrico lautet, startete seine Schauspielkarriere in den 1950er-Jahren. Zu seinen wohl bekanntesten Werken zählen „Südwest nach Sonora“ an der Seite Marlon Brandos (1924-2004), das ihm eine Golden-Globe-Nominierung einbrachte, sowie „Nightmare On Elm Street – Mörderische Träume“ und „Der Mann mit der Todeskralle“ mit Bruce Lee (1940-1973).

Auch in sechs Folgen von „Der Denver-Clan“ trat Saxon auf. Für seine Leistung in „Männer über Vierzig“ wurde er 1958 mit einem Golden Globe als bester Nachwuchsdarsteller bedacht.

(cos/spot)