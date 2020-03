US-Schauspieler Mark Blum am Coronavirus gestorben

Mark Blum ist tot. Der Schauspieler erlag den Folgen einer Corona-Infektion. Ein Theater in New York trauert besonders um eienn der ihren.

Der New Yorker Film- und Theaterschauspieler Mark Blum ist mit 69 Jahren an den Folgen von Covid-19 gestorben. Seine Infektion mit dem neuen Coronavirus habe zu Komplikationen geführt, denen der Darsteller schließlich erlegen sei, teilte die Schauspielergewerkschaft Screen Actors Guild am Donnerstag mit.

Trauer auf Twitter

Blum wurde mit Filmen wie „Desperately Seeking Susan“ und „Crocodile Dundee“ oder „Step Up 3D“ bekannt. Er spielte regelmäßig in dem New Yorker Off-Broadway-Theater „Playwright Horizons“, das auf Twitter der Trauer der Kollegen Ausdruck verlieh: „Danke für alles, was du für unser Theater gemacht hast, Mark“, heißt es. „Wir werden dich vermissen.“ Dazu veröffentlichte das New Yorker Haus einige Szenenbilder alter Bühnenstücke.

Quelle: instagram.com

Madonna mahnt

Auch Pop-Diva Madonna trauert um den Schauspieler. Zu einem Foto bei Instagram schrieb sie: „Ich möchte euch aufmerksam machen auf den Tod eines wunderbaren Menschen, meines Kollegen und Freundes Mark Blum, der mit dem Coronavirus infiziert war.“ Dieses Virus sei kein Witz, über den man leichtfertig hinweggehen könne. „Wir müssen dankbar bleiben, hoffnungsvoll sein und uns gegenseitig helfen und den Quarantäne-Regeln folgen“.

Blum hatte 1985 an der Seite der Sängerin eine Rolle in „Susan … verzweifelt gesucht“. (dpa/KT)