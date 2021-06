US-Schauspielerin Joanne Linville mit 93 Jahren gestorben

Hollywood trauert um Joanne Linville, die mit 93 Jahren gestorben ist. (hub/spot)

22.06.2021 08:12 Uhr

Joanne Linville ist mit 93 Jahren gestorben. Die US-Schauspielerin wurde durch Auftritte in "Star Trek" oder "Twilight Zone" bekannt.

US-Schauspielerin Joanne Linville ist am Sonntag im Alter von 93 Jahren gestorben, wie das Branchenportal „Variety“ berichtet. Bekannt war sie unter anderem für ihre Rolle als eine romulanische Kommandeurin in „Raumschiff Enterprise“.

Die aus Kalifornien stammende Linville trat in ihrer jahrzehntelangen Karriere in zahlreichen beliebten Fernsehsendungen auf, darunter „Twilight Zone“, „Columbo“, „Kojak“, „Der Denver-Clan“, „Drei Engel für Charlie“ oder „L.A. Law“. Insgesamt war sie laut „Variety“ in über 100 Film- und TV-Produktionen zu sehen.

Eine Inspiration

Linville heiratete 1962 den Regisseur Mark Rydell (92), mit dem sie zwei Kinder bekam, die ebenfalls Schauspieler sind. Das Paar ließ sich in den 1970er Jahren scheiden. In den 1980er Jahren gründete Linville mit ihrer Schauspiellehrerin Stella Adler (1901-1992) eine Schule und unterrichtete auch selbst.

Sie hatte ein „erfülltes Leben“, zitiert das Branchenportal aus einem Statement zu Linvilles Tod. Ihre „Leidenschaft für Kunst und das Leben“ sei eine Inspiration für alle gewesen, „die das Vergnügen hatten, sie zu kennen“.