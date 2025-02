Große Trauer um Miss Yvonne US-Schauspielerin Lynne Marie Stewart ist tot

Lynne Marie Stewart wurde 78 Jahre alt. (dr/spot)

SpotOn News | 22.02.2025, 16:22 Uhr

Hollywood trauert um Lynne Marie Stewart. Die Schauspielerin, die durch ihre Rolle als Miss Yvonne in "Pee-wee's Playhouse" berühmt wurde, ist im Alter von 78 Jahren verstorben. Zahlreiche Stars nehmen Abschied.

Die beliebte US-Schauspielerin Lynne Marie Stewart (1946-2025) ist tot. Die vor allem durch ihre Rolle als Miss Yvonne in der Kinder-Kultserie "Pee-wee's Playhouse" bekannt gewordene Darstellerin verstarb am 21. Februar im Alter von 78 Jahren. Die traurige Nachricht wurde von ihrer langjährigen Freundin, Schauspielerin Cassandra "Elvira" Peterson (73), auf Instagram bekannt gegeben.

Video News

"Mein Herz ist gebrochen, als ich vom Tod meiner lieben Freundin Lynne Stewart erfuhr", schrieb Peterson in einem emotionalen Post. "Sie war eine der gütigsten, süßesten und lustigsten Frauen, die je gelebt haben." Stewart sei die "ikonische Miss Yvonne" gewesen und werde für immer "die schönste Frau im Puppenland" bleiben.

Auch andere Wegbegleiter würdigten die Verstorbene. "Ich habe heute eine Freundin verloren. Und die Welt hat eine große Seele verloren", erklärte Darsteller Jonathan Stark (70) auf Facebook. "Es schien mir unmöglich, da ich dachte, ihre Güte und ihr Licht würden ewig leben."

I lost a friend today. And the world lost a great soul. Lynne Marie Stewart is gone. Miss Yvonne, “The Most Beautiful… Posted by Jonathan Stark on Friday, February 21, 2025

Von der Sketch-Comedy zum Filmstar

Stewart begann ihre Karriere in den 1970er-Jahren bei der Sketch-Comedy-Truppe The Groundlings in Los Angeles. Dort lernte sie auch Paul Reubens (1952-2023) kennen, mit dem sie später in der berühmten Kinderserie "Pee-wee's Playhouse" zusammenarbeitete. Die Serie lief von 1986 bis 1990 und machte Stewart als Miss Yvonne zum Star.

Im Laufe ihrer fast 50-jährigen Karriere war die in Los Angeles geborene Darstellerin in zahlreichen erfolgreichen Produktionen zu sehen. Sie spielte in Filmen wie "American Graffiti" und Serien wie "Laverne & Shirley" sowie "M*A*S*H". Ihre letzte große Rolle hatte sie als Bonnie in der Erfolgsserie "It's Always Sunny in Philadelphia" an der Seite von Danny DeVito (80).

"Diese Frau. So liebenswert, so lustig", erinnerte sich ihre frühere Kollegin Mary Elizabeth-Ellis (45) in einer ihrer Instagram-Storys. "Ich kann nicht glauben, dass ich sie kennenlernen und mit ihr arbeiten durfte, nachdem ich als Kind in sie vernarrt war, als ich 'Pee-wee' schaute."