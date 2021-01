05.01.2021 09:35 Uhr

US-Schauspielerin Maddie Hasson outet sich als bisexuell

Die Schauspielerin Maddie Hasson hat sich auf Instagram als bisexuell geoutet. Sie sei "bi und stolz", schrieb der "Impulse"-Star zu einem Selfie.

Die US-amerikanische Schauspielerin Maddie Hasson (26) hat sich in einer ihrer Instagram-Storys als bisexuell geoutet. „Hi, ich bin bi und stolz!“, kommentierte sie ein Selfie, das sie im Rahmen der Insta-Challenge „Zeig mir ein Foto“ hochgeladen hatte. Ein Fan hatte sie zuvor gefragt, ob sie ein Bild mit „schwuler/bisexueller Stimmung“ veröffentlichen könne. Daraufhin postete sie das Outing.

Seit Dezember 2015 ist Hasson mit ihrem Ehemann Julian Bring verheiratet. Die Schauspielerin feierte ihren Durchbruch in der US-Serie „Twisted“ 2014. Seit 2018 spielt sie eine der Hauptrollen in der Youtube-Reihe „Impulse“. Ihr nächster Film wird der James-Wan-Horrorfilm „Malignant“, der 2021 in die Kinos kommen soll.

(dr/spot)