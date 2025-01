Babygeschlecht bei Olympia enthüllt US-Schwimmstar Ryan Murphy ist Vater geworden

Ryan Murphy hat eine Tochter bekommen. (jom/spot)

SpotOn News | 30.01.2025, 14:16 Uhr

US-Schwimmer Ryan Murphy verkündet bei Instagram die Geburt seiner Tochter. Dass er Vater eines Mädchens wird, hat er bei den letzten Olympischen Spielen auf eine ganz besondere Weise erfahren.

Ryan Murphy (29) hat bei Instagram süße Baby-News verkündet. Der US-Profischwimmer veröffentlichte in einem gemeinsamen Posting mit Ehefrau Bridget Murphy erste Fotos seiner neugeborenen Tochter. "Eine Familie zu dritt", heißt es zu den Bildern, die teilweise noch im Krankenhaus aufgenommen wurden. "Eevi Lillian Murphy kam am 24.1.25 zur Welt. Ein Name finnischen Ursprungs, der 'Leben' bedeutet", ist dort weiter zu lesen.

Bei den Olympischen Spielen im vergangenen Sommer in Paris, bei der Murphy drei Medaillen holte, feierte das Paar die etwas andere Gender Reveal Party. Der Schwimmer konnte sich an dem Abend Ende Juli in der La Défense Arena in Paris über die Bronzemedaille im 100-Meter-Rückenschwimmen freuen. Doch nicht nur das: Seine Ehefrau hatte auch noch eine Botschaft für ihn dabei. "Ryan, it's a girl!'" (zu Deutsch: "Ryan, es wird ein Mädchen!") stand auf einem Schild, das Bridget Murphy auf der Zuschauertribüne vor sich hielt und damit ihren Ehemann, der sie im Publikum erspähte, überraschte. Der hatte zuvor das Geschlecht des Nachwuchses noch nicht erfahren.

Video News

Bridget Murphy, die seit dem Herbst 2023 mit dem Schwimmer verheiratet ist, hielt den Moment auch in den sozialen Medien fest. "Gender Reveal: Paris-Ausgabe", hieß es in dem Instagram-Post, der Fotos und einen Clip der Überraschung, die spontan geplant gewesen sein soll, zeigt. "Von allen Medaillen, die du in deiner Karriere gewonnen hast, ist diese mit Abstand die bedeutendste. Unser größter Traum wird wahr."

Murphy gewann in Paris zudem mit der 100-Meter-Lagen-Mixed-Staffel Gold und holte Silber mit der 100-Meter-Lagenstaffel. Auch bei Olympia in Tokio (2020) und Rio (2016) konnte er schon Medaillen mit nach Hause nehmen.