04.11.2020 14:06 Uhr

US-Stars fordern eindringlich: „Wir müssen alle Stimmen zählen“

Wer gewinnt die US-Präsidentschaftswahl? Stars wie Leonardo DiCaprio fordern unter dem Hashtag #CountEveryVote, dass jede Stimme ausgezählt werden muss.

Es ist ein knappes Rennen um das Weiße Haus. Amtsinhaber Donald Trump (74) hat sich in der Wahlnacht bereits zum Sieger erklärt, obwohl in mehreren US-Bundesstaaten noch nicht alle Stimmen ausgezählt sind. Er drohte gar an, dass er die weitere Auszählung vom Obersten Gericht der Vereinigten Staaten stoppen lassen will. Trumps Aussage stößt auf großen Widerstand. Unter dem Hashtag #CountEveryVote fordern zahlreiche US-Stars, dass jede Stimme zählen muss.

Von DiCaprio bis Theron: Stars rufen zu Geduld auf

Oscarpreisträger Leonardo DiCaprio (45, „The Revenant“) veröffentlicht auf einem offiziellen Instagram-Account zwei Fotos. Auf dem ersten heißt es: „Jeder Amerikaner zählt. Zählt jede Stimme.“ Auf dem Schwarz-Weiß-Bild ist eine lange Menschenschlange vor einem Wahllokal zu sehen. Das zweite Bild zeigt ebenfalls eine Warteschlange, jedoch eine noch viel längere. Darüber ist zu lesen: „Vor dem 3. November sind bereits 102 Millionen Stimmen abgegeben worden. Wir müssen alle Stimmen zählen.“

Die gleiche Botschaft posten unter anderem Sängerin Katy Perry (36), ihre Kollegin Demi Lovato (28) und Schauspielerin Kerry Washington (43, „Scandal“) auf ihren Social-Media-Profilen und setzen dazu ebenfalls das Hashtag #CountEveryVote. „Friends“-Star Jennifer Aniston (51) verbreitet eine ähnliche Botschaft in ihrer Instagram Story. Dort heißt es zudem: „Jede Stimme zu zählen, kann dieses Jahr länger dauern. Das ist in Ordnung. Das bedeutet, dass unsere Demokratie funktioniert.“

Schauspieler Josh Gad (39, „Die Schöne und das Biest“) twittert indes kurz nach Trumps Rede: „Trump hat Angst. Er weiß, dass er verlieren wird. Wenn er es wagt, diese Wahl zu stehlen, bevor jede Stimme ausgezählt ist, gehen wir auf die Straße, in einer nie zuvor dagewesenen Zahl. #CountEveryVote.“

Trump is scared. He knows he is going to lose. If he even dares try to steal this election before every vote is counted, we take to the streets in numbers never witnessed before. #CountEveryVote https://t.co/HJHSBnVqg2 — Josh Gad (@joshgad) November 4, 2020

Oscargewinnerin Charlize Theron (45, „Bombshell – Das Ende des Schweigens“) hat bereits am Wahltag auf ihrem Twitter-Account für Geduld geworben: „Unsere Demokratie basiert auf dem Wahlrecht und dem Glauben, dass jede Stimme zählt. Wir müssen warten, bis Millionen von Briefwahlstimmen ausgezählt sind.“ Dahinter setzte sie das Hashtag #WaitForIt, zu Deutsch „Warte darauf“.

Our democracy is founded on the right to vote & the belief that every vote counts. We need to wait for millions of mail votes to be counted. #WaitForIt @leslieodomjr @amyschumer @representus pic.twitter.com/WAMBzYCMUe — Charlize Theron (@CharlizeAfrica) November 3, 2020

(cam/spot)