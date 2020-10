US-Vizepräsident Mike Pence: Sein Corona-Test ist negativ

02.10.2020 16:40 Uhr

US-Präsident Donald Trump ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Test seines Vizepräsidenten, Mike Pence, ist negativ.

Donald Trump (74) und seine Ehefrau Melania (50) sind positiv auf eine Ansteckung mit dem Coronavirus getestet worden. Das haben der Präsident und die First Lady der Vereinigten Staaten selbst bei Twitter bekanntgegeben. Der Sprecher des Vizepräsidenten erklärte nun, dass Mike Pence (61) und dessen Frau Karen (63) sich nicht angesteckt haben.

Wie es schon seit Monaten Routine sei, werde Pence täglich getestet. Der aktuelle Test des Vizepräsidenten und seiner Ehefrau sei nun negativ ausgefallen, wie Devon O’Malley bei Twitter bestätigt. Der 61-Jährige erfreue sich bester Gesundheit und wünsche Trump eine baldige Genesung.

As has been routine for months, Vice President Pence is tested for COVID-19 every day. This morning, Vice President Pence and the Second Lady tested negative for COVID-19. Vice President Pence remains in good health and wishes the Trumps well in their recovery.

