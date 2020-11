US-Wahl: Kanye West stimmt für sich selbst

04.11.2020 07:00 Uhr

Kanye West hat zum ersten Mal in seinem Leben bei einer Präsidentschaftswahl abgestimmt - und sich selbst gewählt. Seine Ehefrau Kim Kardashian ist da verschwiegener.

Kanye West (43, „Ye“) hat bei der US-Präsidentschaftswahl den einzigen Kandidaten gewählt, „dem er wirklich vertrauen kann“: sich selbst. „Gott ist so gut“, twitterte der Künstler. „Heute wähle ich zum ersten Mal in meinem Leben den Präsidenten der Vereinigten Staaten, und es ist jemand, dem ich wirklich vertraue … ich.“

God is so good ? Today I am voting for the first time in my life for the President of the United States, and it's for someone I truly trust…me. ?? ?

— ye (@kanyewest) November 3, 2020