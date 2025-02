Aus "Zwei Münchner in Hamburg" Uschi Glas feiert besondere Reunion mit TV-Sohn

Uschi Glas mit Florian Stubenvoll in "Zwei Münchner in Hamburg". (jom/spot)

SpotOn News | 09.02.2025, 14:15 Uhr

Uschi Glas zeigt sich bei Instagram begeistert von einem Wiedersehen mit einem ehemaligen Schauspielkollegen. Sie traf ihren einstigen Serien-Sohn in einem Flugzeug.

"Man sieht sich immer zweimal im Leben", schrieb Uschi Glas (80) in einem Instagram-Post vom vergangenen Samstag. Die Schauspielerin klärte ihr Fans anschließend über eine besondere Begegnung auf: "Heute bin ich zum ersten Mal mit meinem Filmsohn, Florian Stubenvoll geflogen! Er ist Flugkapitän bei der Lufthansa. Hab mich riesig gefreut."

Video News

Schnappschuss aus dem Cockpit

Stubenvoll (46) verkörperte Maximilian "Maxl" Heininger in der ZDF-Serie "Zwei Münchner in Hamburg", die von 1989 bis 1993 lief. Uschi Glas spielte seine Mutter Julia Heininger Sagerer. Den besonderen Moment des Wiedersehens hielten die beiden natürlich mit einem Foto fest. Auf dem Bild strahlt das ehemalige Serien-Duo im Cockpit stehend in die Kamera.

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, kam es laut Uschi Glas am Freitag auf einem Flug von Köln nach München zu dem Aufeinandertreffen. Nachdem ein Flugbegleiter sie mit Namen begrüßt hatte, wurde der Kapitän hellhörig und bat seine Crew, seine ehemalige Serien-Mutter zu ihm ins Cockpit zu holen. Laut der Zeitung hatten sich die beiden seit 1992 nicht mehr gesehen.

In "Zwei Münchner in Hamburg" zieht Julia mit ihrem zwölfjährigen Sohn Maxl von München nach Hamburg, um dort eine Bankfiliale zu leiten. Elmar Wepper (1944-2023) spielt Ralf-Maria Sagerer, ein zunächst beruflicher Kontrahent, dem Julia dann doch bald näher kommt.