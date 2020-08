02.08.2020 10:57 Uhr

Uschi Glas: „Ich laufe jeden Tag“

Uschi Glas fühlt sich "energiegeladen" und "topfit". Wie sie sich fit hält, hat die 76-jährige Schauspielerin nun in einem Interview verraten.

„Ich bin mittendrin im Leben. Ich fühle mich energiegeladen“, sagt die deutsche Schauspielerin Uschi Glas (76, „Fack Ju Göhte“) unter anderem im Interview mit der „Bild am Sonntag“. Auch über Wehwehchen könne sie nicht klagen: „Ich fühle mich topfit.“ Und dafür tut die 76-Jährige einiges.

„Ich brauche das“

Uschi Glas erzählt über ihr Fitnessprogramm: „Ich laufe jeden Tag. Meine Benchmark liegt bei wenigstens 10.000 Schritten pro Tag, ich mache Power-Yoga und Krafttraining. Ich brauche das auch, damit ich mich nicht behäbig, sondern flink fühle.“ Allerdings gehe sie beim Sport nie an ihre Grenzen: „Ich habe immer ein bisschen was in Reserve.“

Ab 6. August kehrt Uschi Glas auf die Kinoleinwand zurück, im Kinderfilm „Max und die wilde 7“.

