30.12.2020 11:04 Uhr

Uschi Glas: So nackt haben wir ihre Stieftochter noch nie gesehen

Wow! Die Stieftochter von Uschi Glas hat blank gezogen. Auf Instagram hat Sophie Herrmann gerade gezeigt, was sie der Männerwelt so zu bieten hat.

Sophie Hermann (33) hat ihre Instagram-Follower mit einem Foto überrascht, auf dem sie fast komplett blank gezogen hat. Lediglich ihr weißes Spitzenhöschen hat die Stieftochter von Uschi Glas (76) dabei anbehalten. Passend dazu hält die Beauty ihre Nacktkatze Mr. Chow im Arm, die immerhin die Oberweite der Granate verdeckt.

Auf der Insel ist sie ein Star

Einen Anblick für die Götter sind Sophie und ihre Sphynx-Katze aber dennoch. Das sehen auch die überwiegend britischen Fans der 33-Jährigen so, die den Post kommentiert haben. Während die Schönheit hierzulande nämlich noch eher unbekannt ist, wird sie auf der Insel für ihre Rolle in der Reality-Show „Made in Chelsea“ gefeiert.

Was ging da mit Johnny Depp?

Im Sommer wurde der Schönheit ein Verhältnis mit Hollywoodstar Johnny Depp nachgesagt, offiziell dazu geäußert hat sie sich aber nie. Mittlerweile ist die heiße Beauty aber wohl wieder auf dem Single-Markt, denn 2021 wird Sophie an der britischen Dating-Show „Celebs Go Dating“ teilnehmen. Ob sie dabei wohl ihren Mr.Right finden wird?

Das ist die Stieftochter von Uschi Glas

Sophie Hermann ist die Tochter von Dieter Hermann, mit dem Uschi Glas seit 2005 verheiratet ist. Die gebürtige Münchnerin lebt derzeit in London. Auf Instagram zeigt sie die 33-Jährige sonst eher bedeckt, weswegen das freizügige Foto die Abonnenten zuletzt wohl umso mehr überrascht haben dürfte.