04.09.2020 18:23 Uhr

Usher bekommt 2021 seine eigene Show in Las Vegas

Im kommenden Jahr wird Usher endlich wieder live auftreten können. Und das sogleich in seiner eigenen Show in Las Vegas.

Céline Dion (52), Britney Spears (38), David Copperfield (63) oder Siegfried und Roy: Sie alle wurden bereits mit einer eigenen Show in Las Vegas bedacht. Im kommenden Jahr wird auch der US-amerikanische R&B-Sänger Usher (41, „Confessions“) zu diesem illustren Kreis gehören, wie der Star nun persönlich über seinen Instagram-Account verkündet hat.

Quelle: instagram.com

Insgesamt zwölf Shows wird er im Colosseum im Caesars Palace geben, angefangen am 16. Juli 2021. Pünktlich zum neuen Jahr, am 1. Januar 2022, soll dann das Finale steigen. „Ich kann es gar nicht abwarten, vor einem Publikum aufzutreten“, zitiert die Branchenseite „Billboard“ den Musiker. „In Vegas bekomme ich die Chance, die Show so aufzubauen, wie ich es will. Und die Chance, nach Monaten endlich wieder bei meinen Fans zu sein“, erklärte der achtfache Grammy-Gewinner.

(stk/spot)