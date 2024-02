Beauty & Fashion Usher verrät seine Beauty-Routine vor der Super Bowl-Halbzeitshow

Usher - Apple Music Super Bowl LVIII Halftime Show 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.02.2024, 16:00 Uhr

Usher erzählte, dass er Stunden lang damit verbrachte, seine Haut auf die Performance bei der Super Bowl-Halbzeitshow vorzubereiten.

Die langjährige Friseurin und Make-up-Künstlerin des Hitmachers, Lola Okanlawon, verkündete, dass der Sänger seine Vorbereitungen auf das Konzert am Abend mit einer Gesichtsbehandlung am Mittag begann.

Okanlawon beschrieb Usher dabei als einen „Traumkunden“ und fügte in einem Gespräch gegenüber ‚PEOPLE‘ hinzu: „Seine Haut ist unglaublich glatt, sie ist makellos und in einem ausgezeichnetem Zustand. Es ist offensichtlich, dass er sie mit einer sehr größten Sorgfalt pflegt.“ Die Stylistin enthüllte über seine Beauty-Routine für den Super Bowl: „Ich begann mit einem Bimsstein, um dadurch die Lymphdrainage zu unterstützen, gefolgt von Cerabalm von Danucera, um seine Haut zu reinigen … Ich habe seine Augenpartie mit der Iconic Eye Cream-Augencreme vorbereitet, gefolgt von kühlenden Pflastern. Danach habe ich das D22 Tonic um den äußeren Teil des Gesichts aufgetragen, um die Haut zu straffen und für eine glatte und strahlende Haut zu sorgen. Zuletzt habe ich ihm die Cream Supreme zur Befeuchtung aufgetragen, weil ich es liebe, wie geschmeidig sich die Haut anfühlt, bevor ich sie dann für den Teint grundiere.“ Anschließend trug Lola den Danessa Myricks Beauty Yummy Skin Blurring Balm Powder auf, der „aufgrund seines natürlichen matten Finishs und der Fähigkeit, Schweiß und Öl zu absorbieren“ für einen „makellosen Teint“ auf der Bühne sorgt. Abgerundet wurde Ushers Look mit einem Hauch von Caudalie’s Beauty Elixir und La Mer’s Lip Balsam. Der Star hatte während des Auftritts sein Hemd ausgezogen, wobei Lola verriet, dass sie seinen Oberkörper vor der Performance mit Kiehl’s Creme de Corps-Körperlotion und einer dünnen Schicht des Danucera Cerabalms auf das Rampenlicht vorbereitete.