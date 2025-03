Stars Uwe Ochsenknecht hetzt Anwälte auf Familien-Serie ‚Diese Ochsenknechts‘

Bang Showbiz | 15.03.2025, 11:50 Uhr

Uwe Ochsenknecht schaltet wegen der Reality-Sendung ‚Diese Ochsenknechts‘ seine Anwälte ein.

‚Diese Ochsenknechts‘ läuft mittlerweile in der vierten Staffel auf Sky und Wow und zeigt das alltägliche Leben von Natascha Ochsenknecht und ihren Kindern Wilson Gonzalez, Jimi Blue und Cheyenne. Uwe Ochsenknecht ist noch kein einziges Mal darin vorgekommen, doch offenbar kriegt er trotzdem mit, was vor den Kameras passiert – und schaltete nun sogar Rechtsbeistand ein.

Natascha und Uwe Ochsenknecht ließen sich bereits 2012 scheiden und infolgedessen zerbrach auch das Verhältnis des Schauspielers zu Tochter Cheyenne. Das Model, bekannt dafür, selten ein Blatt vor den Mund zu nehmen, ist nun im neuen Trailer der Show zu sehen. Darin macht sie eine Aussage, die Uwe Ochsenknecht schmerzen dürfte. „Ich bin dir auf jeden Fall sehr dankbar, dass du mich praktisch allein großgezogen hast“, sagt die 24-Jährige ihrer Mutter Natascha. Daraufhin soll Uwe Ochsenknecht nun seinen Anwalt eingeschaltet haben, und Sky bestätigte gegenüber ‚Bild‘: „Sky Deutschland kann bestätigen, dass es vor dem Start der kommenden Staffel eine Kontaktaufnahme vonseiten Uwe Ochsenknechts gab.“

Dabei ist es nicht das erste Mal, dass Cheyenne sich so offen gegen ihren Vater ausspricht. In einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram antwortete sie kürzlich offen auf die Frage, warum ihr Vater Uwe Ochsenknecht nie auf ihrem Profil zu sehen sei: „So ein Mensch passt in meine gesunde Welt nicht rein. Punkt. Mehr gibt’s darüber nicht zu erzählen.“ Und 2024 sagte Cheyenne in der ARD-Talkshow ‚deep und deutlich‘: „Nach 14 Jahren Hinterherlaufen habe ich auch irgendwie keine Lust mehr.“ Sie habe unter anderem deswegen den Kontakt abgebrochen, weil Uwe es jahrelang nicht als Priorität empfunden habe, sie und ihre beiden Kinder in ihrer Wahlheimat Österreich zu besuchen.