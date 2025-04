Stars Val Kilmer ist tot

Bang Showbiz | 02.04.2025, 09:00 Uhr

Der Schauspieler ist mit 65 Jahren gestorben.

Val Kilmer ist mit 65 Jahren gestorben.

Der ‚Top Gun – Sie fürchten weder Tod noch Teufel‘-Darsteller starb am 1. April an einer Lungenentzündung, wie seine Tochter Mercedes Kilmer gegenüber der Zeitung ‚New York Times‘ bestätigte. Mercedes wies auch darauf hin, dass bei Val Kilmer 2014 Kehlkopfkrebs diagnostiziert worden war, er sich aber später von der Krankheit erholte.

Der Schauspieler gab sein Filmdebüt 1984 in der Spionage-Parodie ‚Top Secret!‘, wurde aber vor allem durch seine Darstellungen als Tom „Iceman“ Kazansky in ‚Top Gun – Sie fürchten weder Tod noch Teufel‘ von 1986, des verstorbenen Rockers Jim Morrison im Biopic ‚The Doors‘ von 1991 und als Batman in ‚Batman Forever‘ bekannt. Seinen letzten Filmauftritt hatte Val in ‚Top Gun: Maverick‘ von 2022, in dem er seine Rolle als Iceman wieder aufnahm und einen kurzen und „emotionalen“ Moment mit seinem Co-Star Tom Cruise teilte.

Sein Kumpel Tom sagte 2023 zu Talkshow-Moderator Jimmy Kimmel: „Ich möchte nur sagen, dass das ziemlich emotional war. Ich kenne Val schon seit Jahrzehnten, und dass er zurückkommt und diese Rolle spielt… er ist ein so starker Schauspieler, dass er sofort wieder zu dieser Figur wurde.“

Val wurde 1959 in Los Angeles geboren und seine jungen Jahre wurden durch den Tod seines jüngeren Bruders Wesley überschattet, der 1977 im Alter von 15 Jahren in einem Swimmingpool ertrank. Mit 17 Jahren wurde er als einer der jüngsten Studenten überhaupt in das Schauspielprogramm der Juilliard School in New York aufgenommen. 1983 gab er sein Broadway-Debüt in ‚The Slab Boys‘ und hatte eine Reihe von Bühnenrollen, bevor er auf die Leinwand wechselte.

Am Set des Films ‚Willow‘ (1988) lernte er die Schauspielerin Joanne Whalley kennen, mit der er 1991 Mercedes und 1995 Sohn Jack bekam.