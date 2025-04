Stars Valentin Lusin: So hart trifft den Tänzer das ‚Let’s Dance‘-Aus

Renata Lusin Valentin Lusin - September 2021 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.04.2025, 14:00 Uhr

Valentin Lusin und Christine Neubauer sind traurig über ihr ‚Let’s Dance‘-Aus.

Der 38-jährige Profitänzer und die 62-jährige Schauspielerin tanzten letzten Freitag einen leidenschaftlichen Paso Doble und bekamen 19 Punkte von der Jury für ihre Leistung. Damit landeten sie auf dem drittletzten Platz. Der nachfolgende Discofox-Marathon brachte ihnen weitere 6 Punkte ein, änderte an ihrer Platzierung allerdings nichts. Nach dem anschließenden Zuschauer-Voting musste das Paar die Sendung dann verlassen – überraschend, wie Valentin nun verriet.

„Wir sind wirklich ein bisschen hart gelandet, das kann man schon so sagen, und dementsprechend waren wir natürlich einfach traurig“, fand Valentin Lusin jetzt ehrliche Worte im Podcast ‚Let’s Dance – der offizielle Podcast‘. Seine Aussage unterstreicht Christines Reaktion am Ende der Show, als die Verkündung fiel. Die Schauspielerin schaute erstaunt zu ihrem Tanzpartner und als Moderator Daniel Hartwich sie fragte, wie denn das nun hatte passieren können, antwortete sie, dass sie das auch nicht wisse. „Man hat es ihr angesehen, dass sie es irgendwie nicht wahrhaben wollte“, bestätigte Valentin im Podcast. Trotzdem bleibt ihm die Tanz-Zeit mit Christine Neubauer in schöner Erinnerung: „Christine hat die Reise mit so viel Hingabe und Mut gemacht – das bleibt.“