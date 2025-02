Besuch in Middlesbrough Valentinstagskarten für König Charles III. und Königin Camilla

Königin Camilla und König Charles III. in Middlesbrough. (wue/spot)

SpotOn News | 13.02.2025, 18:00 Uhr

König Charles III. und Königin Camilla haben das englische Middlesbrough besucht. Dort bekamen die britischen Royals von Kindern gebastelte Valentinstagskarten geschenkt.

Mehr als 30 Jahre ist es her, dass ein britischer Monarch oder eine Monarchin das englische Middlesbrough besucht hat. Entsprechend groß war wohl die Freude bei vielen Bewohnerinnen und Bewohnern, die sich versammelt hatten, um am 13. Februar König Charles III. (76) und Königin Camilla (77) zu empfangen. Für den Royal und seine Gemahlin gab es sogar besondere Geschenke.

Das Königspaar ist britischen Medienberichten zufolge am Donnerstag nach Middlesbrough gereist, um sich bei mehreren Terminen mit wohltätigen Organisationen zu treffen und dann einem Festakt beizuwohnen. Der BBC zufolge sei Charles' Mutter, die verstorbene Queen Elizabeth II. (1926-2022), die letzte Monarchin gewesen, die die Stadt besucht habe. Das liege bereits 32 Jahre zurück. Der Bürgermeister, Chris Cooke, habe den Besuch als "großartige Neuigkeiten" für die Stadt bezeichnet.

Passend zum anstehenden Valentinstag bekamen Charles und Camilla von Kindern gebastelte Karten, wie die britische "Daily Mail" berichtet. "An: Königin Camilla – Ich hoffe, Sie haben Ihre Zeit hier genossen", hieß es demnach in einer der Karten. "Willkommen, König Charles. Sie sind der beste König aller Zeiten! Ich liebe Sie so, so sehr. Sie sind willkommen in Middlesbrough", stand in einer weiteren. Doch das sehen offensichtlich nicht alle so. Neben Royal-Fans hatten sich auch einige Anti-Monarchie-Demonstranten versammelt. Auf Bildern vom Donnerstag sind unter anderem "Not My King"-Schilder (dt. "Nicht mein König") zu sehen.