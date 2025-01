User vermuten Betrug Vance übertrifft Trump bei Instagram-Followern – was steckt dahinter?

JD Vance (links) und Donald Trump bei der Amtseinführung in Washington D.C. (ncz/spot)

SpotOn News | 21.01.2025, 16:35 Uhr

Der neue US-Vizepräsident JD Vance hat 24 Stunden nach der Amtseinführung bereits deutlich mehr Instagram-Follower als Präsident Donald Trump erreicht. Was steckt dahinter? Einige User werfen ihm Betrug vor.

Nach der Amtseinführung von Donald Trump (78) und JD Vance (40) am gestrigen Montag haben ihre Vorgänger Joe Biden (82) und Kamala Harris (60) die offiziellen Instagram-Account-Namen des US-Präsidenten und des Vizepräsidenten übergeben. Rund 24 Stunden später zeichnet sich ab: Vizepräsident Vance ist in den sozialen Medien offenbar viel beliebter als der Präsident. Im Rennen um die meisten Follower hat er zumindest die Nase vorn.

Vance hat dreimal so viele Follower

Auf seinem neuen Instagram-Account "vp" konnte JD Vance Stand 21. Januar bereits 9,4 Millionen Followerinnen und Follower sammeln. Trumps brandneuem "potus"-Account folgen derzeit hingegen nur 2,7 Millionen Menschen. Erstellt wurden die beiden Accounts wohl ungefähr zur selben Zeit. Trump teilte am späten Montagnachmittag deutscher Zeit seinen ersten Post, in dem er "das goldene Zeitalter für Amerika" einläutete. Vance teilte in seinem ersten Post ein Foto, das ihn bei seinem Amtseid neben Ehefrau Usha Vance (39) und den drei gemeinsamen Kindern zeigt.

Zum Vergleich: Kamala Harris' "vp"-Account, jetzt unter dem Namen "vp46archive" zu finden, konnte in vier Jahren 16,9 Followerinnen und Follower sammeln, Bidens "potus", jetzt "potus46archive", hatte 18,7 Millionen Followerinnen und Follower.

Auf den persönlichen Instagram-Accounts von Trump und Vance sieht das Verhältnis allerdings etwas anders aus: Dem 45. und 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten folgen auf seinem Account "realdonaldtrump" fast 31 Millionen Menschen, Vance bei "jdvance" gerade einmal 1,3 Millionen Menschen.

Hat JD Vance Follower gekauft? User beschweren sich

Woran es liegen könnte, dass JD Vance auf seinem offiziellen Amts-Account in so kurzer Zeit mehr Followerinnen und Follower gesammelt hat als Trump, ist unklar. In der Kommentarspalte unter Vances Posts beschweren sich jedenfalls zahlreiche Userinnen und User, dass sie dem Account nicht eigenständig gefolgt seien. "Wow, der Mann kauft sich Follower", heißt es dort etwa. "Ich habe dir nicht gefolgt, weshalb sehe ich das?", schreibt ein User.

Diese Theorie unterstützt auch ein Blick auf die offiziellen X-Profile von Vance und Trump: Während dem "POTUS"-Account 909.500 Menschen folgen, zählt der "VP"-Account nur 205.000 Followerinnen und Follower.