Vanessa Bryant: Emotionale Valentinstags-Nachricht an Kobe und Gianna

Vanessa Bryant teilte jetzt eine sehr emotionale Valentinstags-Botschaft in Gedenken an ihren verstorbenen Mann Kobe und ihre gemeinsamen Tochter Gianna. Sie veröffentlichte einen Instagram-Beitrag mit den berührenden Worten: „An diesem ewigen Valentinstag liebe ich dich so sehr.“

Sie schrieb weiter: „Ich vermisse dich so sehr, hier an deinem Lieblings-Ort. Te amo per sempre.“

„Küsse an dich und Gigi im Himmel“

Zusammen mit der emotionalen Botschaft an die Lakers-Legende veröffentlichte Vanessa auch ein Throwback-Foto der beiden. Er gibt ihr einen Kuss auf die Wange, im Hintergrund des Beitrags läuft Lauryn Hills berühmtes Liebeslied „Tell Him“. Sie fügte hinzu: „Küsse an dich und Gigi im Himmel. Alles Gute zum Valentinstag, meine Babys. Mit all meiner Liebe, eure Boo-Boo.“

Beerdigung im engsten Kreis

Kobe und Gianna Bryant starben vor drei Wochen bei einem tragischen Hubschrauberabsturz. Sie hätten die Nachricht von Vanessa sicherlich geliebt, denn Kobe war ein riesiger Lauryn Hill-Fan, postete 2018 ein Bild mit der Grammy-Gewinnerin und Vanessa.

In der vergangenen Woche wurden der Basketballspieler und seine Tochter offenbar bereits in Kalifornien beigesetzt. Die Zeremonie fand im engsten Kreis statt. Ein öffentliche Trauerfeier soll es am 24. Februar im Staples Center geben. Dort wird Vanessa voraussichtlich auch anwesend sein.