Vanessa Hudgens kommt mit Anzugkollektion

Freitag, 17. August 2018 08:52 Uhr

Vanessa Hudgens hat in Kollaboration mit ‚Suit Studio‘ eine Kapsel-Kollektion herausgebracht, die aus Anzügen für Frauen besteht. Der 29-jährige ‚High School Musical‘-Star, der bekannt ist für seine unkonventionellen Coachella-Outfits, hat nun beschlossen, mit einer Auswahl smarter und weltgewandter Kleidung in die Modebranche einzusteigen.

Die nur 1,55m kleine Schauspielerin fühle sich nämlich stark, unabhängig und sexy, wenn sie einen Anzug trage. In einem Interview mit ‚Bustle‘ erzählte die 29-Jährige: „Ich als kleine Frau habe mich immer sehr jung gefühlt, zwischen all den anderen Frauen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich einen Anzug angezogen habe, den ich mir mit Ende 28 extra anfertigen ließ und damit fühlte ich mich endlich wie eine erwachsene Frau. Es war so mühelos und fühlte sich stark und unabhängig an. Zugleich fühlte ich mich aber auch sehr sexy und ich weiß, wie sehr das mein Leben beeinflusst hat. Das möchte ich mit anderen Frauen teilen.“

Quelle: instagram.com

Teile gibt es getrennt

Die Modelinie der ‚Spring Breakers‘-Darstellerin mit ‚Suit Studio‘ wird alle Teile des Anzuges getrennt voneinander verkaufen, damit die Käufer auch die passende Größe für sie auswählen können. Und obwohl Vanessa beim Entwerfen der Kollektion völlige Freiheit genoss, gab sie zu, dass die Verantwortung sie nervös gemacht habe: „Es ist schon beängstigend, weil ich beim Design völlig freie Hand hatte und so etwas habe ich noch nie gemacht. Sie haben mir keinen Anstoß gegeben und meine Ideen originalgetreu umgesetzt. Alle Teile wurden so perfekt geschneidert und sind aus wunderschönen Materialien und ich denke, es sind wirklich klassische Stücke, auf die ich sehr stolz bin.“

Der ‚Powerless‘-Star verriet außerdem, dass sie von der Stilikone Bianca Jagger und deren Kombination von femininen Elementen mit maskuliner Mode inspiriert wurde. Die Schauspielerin erzählte: „Ich liebe Bianca Jagger. Ich fühle mich im Herzen wie ein Kind der 70er. Sie ist die Personifikation des coolen Schick.“