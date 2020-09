06.09.2020 15:00 Uhr

Vanessa Kirby: Dieses hochgeschlossene Kleid ist ein echter Hingucker

Schauspielerin Vanessa Kirby präsentierte in Venedig ihren neuen Film - und eine atemberaubende Robe von Valentino.

In der Erfolgsserie „The Crown“ spielte sie in den ersten beiden Staffeln Prinzessin Margaret und zeigte dabei schon aufregende Looks – aber die britische Schauspielerin Vanessa Kirby (32, „Fast & Furious: Hobbs & Shaw“) braucht keine royale Rolle, um ihren Sinn für Mode unter Beweis zu stellen.

Zur Premiere ihres Films „Pieces of a Woman“ bei den Filmfestspielen von Venedig zeigte sie sich in einem roten, hochgeschlossenen Valentino-Kleid mit langen Ärmeln. Das enganliegende, rückenfreie Outfit mit Schleppe betonte die schlanke Figur der 32-Jährigen. Ihre blonden Haare trug die Schauspielerin streng nach hinten, zu einem hohen Dutt gebunden. Dunkles Augen-Make-up sorgte für zusätzlichen Glamour.

In „Pieces of a Woman“ von Regisseur Kornél Mundruczó (45) spielt Kirby eine Frau aus Boston, deren Baby bei einer Hausgeburt stirbt. Shia LaBeouf (34) ist als ihr Film-Ehemann an ihrer Seite. Auch unter anderem in „Mission: Impossible 7“ wird Kirby wieder auf der großen Leinwand zu sehen sein.

(hub/spot)