Vanessa Mai: Alles über ihre erste Hauptrolle

Schlagersängerin Vanessa Mai (27) gehört zu den erfolgreichsten Solokünstlern Deutschlands. Nun wird die Sängerin auch noch Schauspielerin. In dem Fernsehfilm “ Nur mit dir zusammen” gibt die 27-jährige ihr Filmdebüt.

Mit “Ich sterb für dich” oder “Ich vermiss dich so”, landete Vanessa Mai bereits zahlreiche Erfolgshits. 2016 saß sie sogar für eine Staffel an der Seite von Produzent Dieter Bohlen (65) in der DSDS-Jury. Nun versucht sich der Männerschwarm auch als Schauspielerin. Aktuell laufen die Dreharbeiten des Musiklfilms “Nur mit dir zusammen” in Bayern.

Darum geht’s

Darin spielt Vanessa eine junge Frau namens Juli, die kurz vor ihrem Durchbruch als erfolgreiche Musikerin steht. Allerdings bekommt die aufstrebende Sängerin dann die Diagnose einer lebensbedrohlichen Krankheit. Allerdings möchte sich Juli von der Krankheit nicht unterkriegen lassen.

Doch die Sängerin hat noch ein großes Geheimnis. Ihr bisher erfolgreichster Song beruht nämlich auf einer Lüge. Darin besingt Juli nämlich ihren verstorbenen Vater. Dieser ist jedoch gar nicht tot, sondern lebt lediglich ein zurückgezogenes Leben auf dem Land.

Neben ihrer Krankheitsdiagnose kämpft Juli dafür, dass diese Lüge nicht enttarnt wird.

Mai spielt übrigens neben dem wunderbaren Alex Prahl. Regie des Films führt Stefan Bühling (47), der unter anderem schon bei “Rosamunde Pilcher” Regisseur war.

„Die Crew ist mega“

Wie es scheint hat Vanessa Mai dabei ordentlich Spaß an der Schauspielerei: „Ich habe immer noch großen Respekt vor der Aufgabe, aber auch mindestens genau so großen Spaß hier am Set! Die Crew ist wirklich mega, wir sind schnell zu einer großen Familie zusammengewachsen“, so der Schlagerstar.

Vanessa Mai scheint wohl die perfekte Schauspielerin für die Rolle einer jungen Sängerin zu sein, da sie selbst weiß wie es sich anfühlt am Anfang einer großen Karriere zu stehen. Neben Vanessa stehen auch Elena Uhlig (43) aus “Die Wanderhure”, sowie “Bibi Blocksberg”-Darsteller Max Berfort (30) vor der Kamera.