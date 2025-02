Vorteilhaft und unvorteilhaft Vanessa Mai begeistert ihre Follower mit ehrlicher Fotoreihe

Perfekt gestylt, so kennen ihre Fans die Sängerin Vanessa Mai. (ili/spot)

SpotOn News | 03.02.2025, 18:30 Uhr

Sängerin Vanessa Mai will ihren Followerinnen und Followern "ein besseres Gefühl" geben. Dazu veröffentlicht sie eine überraschend ehrliche Fotoreihe, die ihre Gesichtshaut in allen Lebenslagen zeigt.

Sängerin Vanessa Mai (32) zeigt ihren 1,2 Millionen Followerinnen und Followern auf Instagram ihre Gesichtshaut – und zwar in allen Lebenslagen. Damit will sie "ein paar von euch ein besseres Gefühl geben", schreibt sie zu der Bilderreihe. Ihre Message: "Niemand ist 24/7 FLAWLESS und Haut lebt!"

Zum Beweis ihrer Nicht-"Makellosigkeit" zeigt sie sich mit "gutem Licht, schlechtem Licht, rein, sonnengeküsst, zu viel sonnengeküsst (pls wear SPF!)". Zu sehen sind auch Fotos "mit allergischer Reaktion, mit Pickel" oder "Piercingloch (was eine Dummheit)". Auch auf ihre Fältchen, Male und die Nasolabialfalte weist Vanessa Mai hin. Die Fotos zeigen sie "verschwitzt, vorteilhaft, unvorteilhaft", mit ungünstigem Make-up oder komplett ungeschminkt.

Viel Lob für ihre Authentizität

Schwer begeistert von dieser Ehrlichkeit zeigen sich ihre Fans und kommentieren umgehend: "Starker Post" oder "Klasse! Lob für den Mut, auch solche Bilder zu posten". Eine Followerin bestätigt: "Ich hab jetzt ein besseres Gefühl." Zu lesen ist auch: " Authentisch, ehrlich und bescheiden wie immer, love it!"

Moderatorin Marlene Lufen (54) bestätigt: "So ist es." und fügt ein rosa Herz hinzu. Schauspielerin Iris Mareike Steen (33) schickt drei rote Herzen. Moderatorin Laura Wontorra (35) schreibt: "Kenn ich nur zu gut".

Vanessa Mai verreist am liebsten an den Strand

Nach ihrem Weihnachtssong "Schneemann" veröffentlichte Vanessa Mai Ende Januar den Song "Von London nach New York". Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news dazu verriet sie indirekt, warum sie so viele "sonnengeküsste" Fotos von sich hat: "Strand, Strand, Strand, kurz mal Stadt. Ich liebe die Wärme und das Meer so sehr", sagte die gebürtige Baden-Württembergerin auf die Frage nach ihrem liebsten Urlaubsziel.