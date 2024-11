Weihnachtssingle "Schneemann" Vanessa Mai: Mit ihrem Mann zelebriert sie Weihnachten „noch mehr“

Vanessa Mai kommt an Weihnachten "wirklich zur Ruhe". (jom/spot)

SpotOn News | 15.11.2024, 13:18 Uhr

Vanessa Mai veröffentlicht ihre Weihnachtssingle "Schneemann". Warum sie sich für eine deutsche Version von Sias Hit "Snowman" entschieden hat und warum sie Weihnachten so liebt, verrät sie im Interview.

Vanessa Mai (32) präsentiert als Abschluss ihres musikalischen Jahres eine Weihnachtssingle. Die Sängerin hat sich dem 2017 veröffentlichten Hit "Snowman" der australischen Sängerin Sia (48) angenommen. "Es gibt viele deutsche Versionen von verschiedensten Christmas-Songs, aber 'Snowman' gab es bisher noch nicht", erzählt Mai im Interview mit spot on news über ihre Single "Schneemann", die ab 15. November erhältlich ist. "Und es passt super auf Deutsch, was nicht immer der Fall ist."

Zu ihren Lieblings-Weihnachtshits gehören neben dem Klassiker "Last Christmas", der dieses Jahr 40 Jahre alt wird, noch "One more sleep", "Underneath the tree", "A nonsense Christmas", "Driving Home for Christmas" und "Santa can't you hear me", wie sie erzählt.

Besondere Weihnachtszeit als Kind

Die Sängerin gilt als absoluter Weihnachtsfan. Doch woher kommt diese Leidenschaft? "Ich glaube, weil wir wirklich zur Ruhe kommen und das Gefühl von 'auf sich stolz sein können' einkehrt, weil man so viel gemacht hat in dem Jahr. Die Familie kommt zusammen. Die Weihnachtsdeko entspannt mich, genauso wie die Filme und Serien zu Weihnachten", führt sie aus.

Auch an Kindheitserinnerungen an vergangene Weihnachtsfeste habe sie "nur schöne", sagt die Musikerin. "Meine Eltern haben mir immer das schönste Fest ermöglicht. Besonders mochte ich, wenn mein Papa Auftritte gespielt hat und wir dabei waren. Das war immer toll, weil alle festlich angezogen waren und es einfach cool war, anders die Weihnachtszeit und Silvester zu erleben als andere Kids."

Ihre Vorbereitungen auf den Advent und Weihnachten würden mittlerweile "direkt nach Halloween" beginnen, erzählt Mai mit einem Lachen. Ihre Deko halte sie dabei "eher klassisch und zeitlos". Ehemann Andreas Ferber (41) habe Weihnachten "auch schon immer" gemocht, "aber ich denke, gemeinsam zelebrieren wir es noch mehr", verrät die Sängerin. Auf die Frage, womit sie gerne beschenkt werde, erklärt Mai: "Wir schenken uns eher gemeinsame Zeit und Momente." Auch kann sich die Musikerin nicht vorstellen, zu Weihnachten allzu weit weg zu reisen: "Ins Warme zieht es uns an Weihnachten nicht." Dagegen könne sie sich einen Urlaub im Schnee besser vorstellen. "Wir lieben es, im Winter in die Berge zu fahren und werden das sicher auch in diesem Winter machen."

Vanessa Mais Jahresbilanz, auf die sie auch zur Weihnachtszeit blicken wird, fällt sehr positiv aus. "Dieses Jahr war einfach unglaublich schön", berichtet die Sängerin, die bis Ende November auch noch auf Tour ist. "So viele ungeplante Dinge, so viele schöne Erinnerungen, so viele neue Erkenntnisse, so viel Zeit mit meinem Mann und meinem Hund, ich kann kein Highlight rauspicken. Ich bin einfach dankbar, dass wir gesund sind und jeden Tag so leben, wie wir es wollen."