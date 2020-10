06.10.2020 16:01 Uhr

Vanessa Paradis und Lily-Rose Depp posieren in Paris

Vanessa Paradis und Lily-Rose Depp haben auf der Paris Fashion Week einen Mutter-Tochter-Auftritt hingelegt. Ob sie ihre Outfits zuvor abgesprochen hatten?

Vanessa Paradis (47) und Tochter Lily-Rose Depp (21) haben sich zusammen in der Modemetropole Paris gezeigt. Beide Frauen statteten der Paris Fashion Week an ihrem letzten Tag einen Besuch ab und posierten im Rahmen der Chanel-Show am Dienstag (6. Oktober) in zwei ähnlichen Outfits. Der Apfel fällt eben nicht weit vom Stamm.

Klassisches Schwarz versus erfrischendes Rosa

Sowohl Mutter als auch Tochter setzten auf einen Look aus Hose und Eyecatcher-Jacke. Paradis zeigte ein schwarzes Modell mit buntem Zick-Zack-Design und kurzen Fransen, das sie zu einem schwarzen Top, schwarzer Hose und Stiefeletten kombinierte. Tochter Lily-Rose Depp wählte eine etwas frischere, jugendlichere Variante. Sie posierte in der klassischen Bouclé-Jacke des französischen Modehauses, die in leuchtendem Rosa die Blicke auf sich zog.

Anders als Paradis trug die 21-Jährige ihre Jacke offen, sodass darunter ein Bustier mit floralem Druck sowie ihr durchtrainierter Bauch zum Vorschein kamen. Das Rosa der Jacke fand sich zudem in raffinierten Details auf ihrer Bluejeans wieder. Ein schmaler Gürtel, den Depp auf nackter Haut um ihre Taille trug, sowie goldene Sandaletten rundeten den gelungenen Fashion-Week-Look ab.

Lily-Rose Depp stammt aus Vanessa Paradis‘ Beziehung mit Hollywood-Star Johnny Depp (57, „Fluch der Karibik“). Das Paar war von 1998 bis 2012 liiert und hat neben Tochter Lily-Rose den gemeinsamen Sohn John, genannt Jack (18).

(cos/spot)