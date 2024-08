Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk Venedig: Sigourney Weaver mit ihrem Kind Shar auf dem roten Teppich

Sigourney Weaver, ihr Kind Shar Simpson und Filmemacher Nemo Allen auf dem roten Teppich beim Filmfestival von Venedig. (ili/spot)

SpotOn News | 29.08.2024, 07:39 Uhr

Filmstar Sigourney Weaver lief mit ihrem Kind Shar Simpson über den roten Teppich beim Filmfestival von Venedig. Hand in Hand posierten sie zusammen mit Filmemacher Nemo Allen für die Fotografen.

US-Schauspielerin Sigourney Weaver (74) erschien in Begleitung ihres Kindes Charlotte "Shar" Simpson (34) auf dem roten Teppich der Filmfestspiele von Venedig.

Strahlend, Hand in Hand und in passenden schwarzen Outfits posierten sie für die versammelten Fotografen. Der Dritte im Bunde war Filmemacher Nemo Allen, auch mit ihm wurde Händchen gehalten. Gemeinsam besuchten sie die Premiere von "Beetlejuice Beetlejuice" (Deutscher Kinostart: 12. September).

Leinwand-Legende Weaver ist zudem die diesjährige Preisträgerin des Goldenen Löwen für das Lebenswerk.

Sigourney Weaver und Shar Simpson in eleganten Outfits

Die dreifach Oscar-nominierte Sigourney Weaver trug ein schwarzes Oberteil mit Pailletten und einen ausgestellten Rock, während Shar Simpson, die nicht binär ist und die Pronomen sie/ihr verwendet, in einem schwarzen One-Shoulder-Kleid erschien.

Weaver kombinierte funkelnde Ohrhänger dazu, Simpson Perlenohrringe. Beim Make-up hielt es der Filmstar dezent, ihr Kind setzte dagegen auf roten Lippenstift.

Einen weiteren farblichen Akzent platzierte Nemo Allen mit seinem weinroten Anzug.

Sigourney Weaver und Jim Simpson seit 40 Jahren verheiratet

Schauspielerin Sigourney Weaver ist seit 1984 mit Shars Vater, dem US-amerikanischen Theater- und Filmschaffenden Jim Simpson (68), verheiratet.

Wie "Mail Online" weiter berichtet, hat Shar im Gegensatz zu ihrer berühmten Mutter eine Karriere im Bildungswesen eingeschlagen. Sie arbeitet als außerordentliche Assistenzprofessorin am Digital Storytelling Lab an der Columbia University School of the Arts in New York City.

Sigourney Weaver nahm es im Jahr 1979 in Ridley Scotts (86) bahnbrechendem Sci-Fi-Horrorfilm "Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt" mit der titelgebenden, furchteinflößenden außerirdischen Kampfmaschine auf. Drei weitere Sequels mit Weaver folgten bis 1997. "Alien: Romulus", der bislang letzte Eintrag im langlebigen Franchise, erschien erst diesen Monat in den Kinos.

Für den ersten "Alien"-Film, für "Gorillas im Nebel" (1988) und "Die Waffen der Frauen" (1988) war Weaver für einen Oscar nominiert.