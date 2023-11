Film Austin Butler schwärmt von Tom Hardy Austin Butler sagt, dass Tom Hardy einer der „intensivsten“ Schauspieler ist, die er je bei der Arbeit gesehen hat. Der ‘Elvis’-Star (32) wird an der Seite des ‘Venom’-Darstellers (46) in dem kommenden Drama ‘The Bikeriders’ zu sehen sein. Laut Austin Butler verwandelt sich Tom Hardy von charmant und witzig in einen schwergewichtigen Schauspieler, sobald die […]