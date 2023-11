Beauty & Fashion Venus Williams: Sie kombiniert ihre Leidenschaften für Tennis und Mode

Venus Williams - Screen Actors Guild Awards 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.11.2023, 16:00 Uhr

Venus Williams erzählte, dass sie es liebt, ihre Leidenschaften für Tennis und Mode miteinander zu „kombinieren“.

Die 43-jährige Tennislegende und Gründerin der Aktivbekleidungsmarke EleVen hat ihre 18-teilige Kapselkollektion in Zusammenarbeit mit Lacoste veröffentlicht, wobei es eine wahre Freude für sie gewesen sei, beides zu kombinieren.

Die Prominente erklärte in einem Interview gegenüber dem ‚ELLE‘-Magazin: „Ich habe es schon immer geliebt, Mode in den Tennissport zu integrieren. Es macht mir so viel Spaß, zwei der Sachen kombinieren zu können, die mir am meisten am Herzen liegen. Mode und Sport sind so eng miteinander verbunden und ich habe meine Looks auf dem Tennisplatz schon immer verwendet, um mich selbst auszudrücken. Bei den US Open in diesem Jahr wollte ich den Look als zusätzlichen Moment dafür nutzen, um meinen individuellen Stil und meine Persönlichkeit noch stärker zur Geltung bringen zu können. Im Laufe der Jahre habe ich damit weitergemacht, meinen persönlichen Stil zu entwickeln und weiterzuentwickeln und nur das anzuziehen, was mir auch ein gutes Gefühl gibt.“ Jedes der von ihrem Label entworfenen Kleidungsstücke, dem Venus ihren Namen gibt, ziele dabei darauf ab, Frauen zu stärken.