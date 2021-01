20.01.2021 08:00 Uhr

„Verbotene Liebe“-Neuauflage: Wird es eine zweite Staffel geben?

Die "Verbotene Liebe"-Neuauflage feiert am kommenden Montag Finale. Doch wie geht es danach weiter, wird es eine zweite Staffel geben?

Am 25. Januar ist die zehnte und vorerst letzte Folge der „Verbotene Liebe“-Neuauflage auf TVNow zu sehen. Mit „Verbotene Liebe – Next Generation“ brachte der Streamingdienst Ende November die 2015 eingestellte Serie zurück. Auch in der Neuauflage steht eine verbotene Liebe zwischen zwei Geschwistern, verkörpert von Sina Zadra (31) und Frederik Götz (32), im Mittelpunkt. Ergänzt wird der neue Cast unter anderem von Schauspielschwergewicht Heinz Hoenig (69).

„Noch ist nichts entschieden“

Aber auch viele alte Stars der Serie feierten ein Comeback, darunter etwa Wolfram Grandezka (51) als Ansgar von Lahnstein oder Jo Weil (43) als Oliver Sabel. Doch wie wird es mit der Serie weitergehen? „Noch ist nichts entschieden“, heißt es von Seiten der Verantwortlichen auf Nachfrage von spot on news. „Zu gegebener Zeit werden wir kommunizieren, ob und wie es mit der Serie in eine nächste Runde gehen wird oder nicht. Aktuell warten wir erst einmal das Finale nächste Woche ab.“

Grandezka stünde für neue Folgen jederzeit bereit. „Ansgar und weitere Intrigen. Diese Frage stellt sich doch gar nicht… Selbstverständlich…“, erklärte er spot on news. Auch Weil wäre „ohne mit der Wimper zu zucken“ wieder dabei. „Ich hatte wahnsinnig viel Spaß bei den Dreharbeiten und habe meine Kollegen, vor und hinter der Kamera, in Windeseile ins Herz geschlossen.“

Alle Fans, die darauf gehofft hatten, die neuen Folgen bald auch im Free TV sehen zu können, werden enttäuscht: „Es ist aktuell keine Ausstrahlung im Free TV geplant – es war immer schon nur für TVNow“, so der Sender.

(obr/spot)