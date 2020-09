14.09.2020 12:05 Uhr

„Verbotene Liebe – Next Generation“: Auch Heinz Hoenig ist dabei

Der Cast für die Neuauflage der beliebten Vorabendserie "Verbotene Liebe" ist komplett. Auch Schauspieler Heinz Hoenig ist in "Next Generation" dabei.

Mitte Juni war die Neuauflage der beliebten Vorabendserie „Verbotene Liebe“ (1995-2015, Das Erste) bestätigt worden, nun ist der Cast komplett. Auch Schauspieler Heinz Hoenig (68, „Der König von St. Pauli“) ist in „Verbotene Liebe – Next Generation“ (TVNow) mit von der Partie, wie die Produktionsfirma am Montag bekannt gegeben hat.

Heinz Hoenig als Patriarch

Heinz Hoenig wird als Patriarch und Modezar Robert Verhoven zu sehen sein. Als Eigentümer des internationalen Modeunternehmens Verhoven führt er es laut Vorabankündigung mit harter Hand. Robert Verhoven hat drei Kinder: Alexander Verhoven (Frederik Götz, 32, „Tonio & Julia“), Livia (Livia Matthes, 30, „Der Bulle und das Biest“) und Nesthäkchen Paul (Lennart Betzgen, 24, „Magda macht das schon“).

Alexander Verhoven ist stellvertretender CEO des Labels „Verhoven“ sowie Gründer und CFO beim Label „Greenlights“. Er verliebt sich auf den ersten Blick in die alleinerziehende Mutter und Modemanagement-Studentin Josefin Reinhard (Sina Zadra, geb. 1990, „Familie Dr. Kleist“), die ihre Freundin Mia Ulrich (Anuschka Tochtermann, 26, „Frühling“) im alternativen Fashion Store „Fräulein Grün“ in Düsseldorf unterstützt. Bereits im Juli wurden Sina Zadra und Frederik Götz als das neue Liebespaar der Serie vorgestellt.

Asli Melisa Uzun (25, „Miss Türkei 2015“) wird Model und Influencerin Bobbi Atakan spielen, Martin Walde (33, „Lindenstraße“) den bodenständigen Tischler Finn Rogel, der zugleich der Vater von Josefins Tochter Ava ist. Stephanie Japp (48, „Bad Banks“) schlüpft in die Rolle der Ehefrau des Firmenpatriarchen.

Diese Originalfiguren feiern ein Comeback

Bereits bekannt war, dass sich die Fans auch auf einige Comebacks freuen dürfen: Carla von Lahnstein (Claudia Hiersche, 43) kehrt als Eventveranstalterin zurück. Ansgar von Lahnstein (Wolfram Grandezka, 50) wird nach fünf Jahren aus dem Gefängnis entlassen. Charlie Schneider (Gabriele Metzger, 60) leitet nach wie vor das „Schneiders“. Ihr Neffe, Oliver Sabel (Jo Weil, 43), feiert als Model immer noch Erfolge. Und die gefürchtete Gräfin Clarissa von Anstetten (Isa Jank, 68) wird sogar „eine special appearance“ haben.

Im Winter hat das Warten ein Ende

„Verbotene Liebe – Next Generation“ wird noch bis Mitte Oktober 2020 in Düsseldorf, Köln und Belgien gedreht. Die 45-minütigen Folgen werden ab Winter 2020 im Wochenrhythmus exklusiv auf TVNow zu sehen sein.

(ili/spot)