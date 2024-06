Passt zum Hobby der TV-Pathologin „Der Alte“-Star Thomas Heinze war als Junge „gerne auf Friedhöfen“ In der neuen „Der Alte“-Episode offenbart die Pathologin ein schräges Hobby. In diesem Zusammenhang erinnert Hauptdarsteller Thomas Heinze sich im Interview an ein ungewöhnliches Interesse aus Kindertagen.