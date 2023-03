Gehirnerkrankung Aphasie Nach Demenz-Diagnose: Hat Bruce Willis mit Waffe herumgeschossen? Der an Demenz erkrankte Bruce Willis soll an einem Filmset mit einer Waffe geschossen haben. Außerdem brauchte er jemanden, der ihm seine Zeilen durch einen Kopfhörer vorlas, als sich seine Gehirnerkrankung Aphasie verschlechterte. Seltsame Form der Demenz schreitet voran Die Familie des 67-jährigen „Stirb langsam“-Schauspielers enthüllte am Donnerstag (16. Februar), dass sich die Erkrankung zu […]