Wenn der Darm rebelliert Verdauungsprobleme beim Reisen? Das hilft dagegen

Fremde Toiletten können im Urlaub zu Verstopfung führen. (ncz/spot)

SpotOn News | 20.08.2024, 20:16 Uhr

Im Urlaub will der Darm einfach nicht in den Gang kommen? Fremde Toiletten, anderer Tagesrhythmus, ungewohntes Essen - all das kann die Verdauung durcheinanderbringen. So können Reisende Verstopfungen vorbeugen und einen unbeschwerten Urlaub genießen.

Endlich am Traumziel angekommen und die Füße hochgelegt – und plötzlich wird der Darm träge. Verstopfung ist eine natürliche Reaktion des Körpers auf Veränderungen. Bei Reisen tritt sie daher besonders häufig auf – ein anderer Schlafrhythmus, neue Zeitzonen, fremde Toiletten oder ungewohnte Lebensmittel können dahinter stecken. Verdauungsprobleme können einen Urlaub schnell unangenehm machen – sie lassen sich aber vermeiden.

Das steckt hinter Verstopfungen beim Reisen

Ist der Körper mit Veränderungen konfrontiert, reagiert er häufig mit Darmproblemen. Dahinter kann zum einen die Anreise liegen. Man ist vielleicht angespannt, sitzt oft viel, zudem trinkt man im Auto oder Flieger meist weniger als sonst. Reisen sind oft auch mit einem verändertem Schlafrhythmus verbunden, etwa durch Zeitverschiebung oder frühes Aufstehen. Auch fremde Toiletten, wie etwa Plumpsklos, können mentalen Stress auslösen.

Zudem hat der veränderte Tagesrhythmus vor Ort großen Einfluss. Der Körper ist auf eine bestimmte Routine eingestellt und wenn diese durch andere Essenszeiten, ungewohnte Schlafrhythmen oder Jetlag gestört werden, kann die Verdauung ins Stocken geraten. Hinzu kommt auch oft ungewohntes Essen wie Straßenessen oder viel Fastfood und die Umstellung auf eine Ernährung mit möglicherweise weniger Ballaststoffen. Zudem neigen viele Menschen dazu, im Urlaub generell weniger Wasser zu trinken und dafür mehr Alkohol zu konsumieren.

Das hilft bei Verdauungsproblemen im Urlaub

Das Problem lässt sich aber in vielen Fällen relativ einfach verhindern. Zum einen sollte man darauf achten, genügend Wasser zu trinken. Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist entscheidend, um die Verdauung in Gang zu halten – vor allem in warmen Regionen. Zudem ist ausreichend Bewegung wichtig: Bei Autofahrten am besten immer wieder Pausen einlegen und kurz ein bisschen spazieren. Auch am Zielort können Spaziergänge oder leichte sportliche Aktivitäten den Darm in Schwung bringen.

Beim Essen sollte man sich Zeit nehmen – Hektik und Stress können sich negativ auf die Verdauung auswirken. So verlockend das Streetfood im Urlaubsland auch sein mag und so schnell es nach dem Essen weiter zum Sightseeing gehen soll: Lieber langsam und bewusst essen und dem Körper Zeit geben, zu verdauen. Wenn möglich, auch im Urlaub feste Essenszeiten setzen. Und: Viele Ballaststoffe essen. Auch wenn das Frühstücksbuffet mit leckeren Teigwaren lockt, lieber zu Obst oder Müsli greifen.

Lösen lässt sich das Problem in den meisten Fällen durch Hausmittelchen. Zum Beispiel eine Bauchmassage im Uhrzeigersinn, diese kann mehrmals durchgeführt werden. Zudem helfen viel Flüssigkeit, Obst wie Ananas, Kiwi oder Marille, Buttermilch oder Leinsamen. Flohsamenschalen sind ein beliebtes, sanftes Abführmittel. Streikt der Darm komplett, sollte man eine Apotheke aufsuchen und mit Medikamenten nachhelfen.