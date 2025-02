Film ‚Emilia Perez‘ führt die Oscar-Nominierungen an ‚Emilia Perez‘ führt die Nominierungen für die kommenden Academy Awards mit rekordverdächtigen 14 möglichen Preisen an. Jacques Audiards musikalischer Thriller ist für die begehrte Auszeichnung ‚Bester Film‘ nominiert – und wird in dieser Kategorie konkurrieren mit ‚Anora‘, ‚Brutalist‘, ‚A Complete Unknown‘, ‚Conclave‘, ‚Dune: Part Two‘, ‚I’m Still Here‘, ‚Nickel Boys‘, ‚The Substance‘ und ‚Wicked‘. Der […]