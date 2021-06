Verheiratete Sophie Turner: Ist das hier ein Outing?

Verheiratete Sophie Turner: Ist das hier ein Outing?

04.06.2021 11:26 Uhr

"Game Of Thrones"-Star Sophie Turner scheint sich in einem neuen Post als bisexuell zu outen.

Die „Game of Thrones“-Darstellerin ist seit 2019 mit Joe Jonas verheiratet und hat zusammen mit dem Sänger eine Tochter, die im Juli letzten Jahres zur Welt kam.

Sophie Turner zeigt Flagge

In einem Instagram-Beitrag deutet die 25-Jährige nun jedoch an, dass sie sowohl Männer als auch Frauen anziehend findet. In dem Beitrag feiert die Schauspielerin den Pride-Monat und drückt ihre Unterstützung für die LGBTQ-Community mit diversen Stickern aus. Unter anderem erklärt Sophie: „Die Zeit ist nicht straight und ich bin es genauso wenig“. Außerdem fügte sie einen Sticker mit der Aufschrift „Bi-Stolz“ und „Aus dem Weg, ich bin schwul“ hinzu.

Follower sind begeistert

Viele Fans fassten den Post als Coming-out auf. „Sophie Turner hat bestätigt, bi zu sein? Happy Pride, ich liebe es“, twitterte ein User. Ein weiterer schwärmte: „Wenn Sophie Turner bisexuell ist, ist das ein massiver Gewinn, denn sie ist so heiß.“ Bereits in einem vergangenen Interview deutete der Star an, sich zu beiden Geschlechtern hingezogen zu fühlen. „Jeder experimentiert. Es gehört zum Erwachsenwerden dazu. Ich liebe eine Seele, kein Geschlecht“, sagt die Schönheit 2019 gegenüber dem „Rolling Stone“-Magazin. (Bang)