05.09.2020 19:51 Uhr

Verlosung „After Truth“: Trendige Clutches und Bücher gewinnen!

Ein klarer Sieg für die Liebe - und die Liebe zum Kino: "After Truth" meldet gleich nach dem Kinostart hervorragende Zahlen aus den Kinos und zählt am Starttag schon fast 100.000 Besucher (inkl. Previews).

Trotz Sitzplatzbeschränkungen, Hygienemaßnahmen und Sicherheitskonzepten liegt die Teenagerromanze auf demselben Niveau wie Teil 1, der 2019 über 1 Mio. Besucher in die deutschen Kinos lockte. In Österreich gingen rund 23.500 Zuschauer ins Kino, in der Schweiz waren es rund 2400.

Zusammen sind das rund 120.000 Zuschauer für den deutschsprachigen Raum. Damit setzt sich „After Truth“ nach Besuchern an die Spitze der deutschen und österreichischen Kinocharts.

Großartige Fortsetzung

„After Truth“ ist die lang ersehnte Fortsetzung des Überraschungshits „After Passion“ , der 2019 über eine Million Besucher in die deutschen Kinos lockte. Basierend auf dem zweiten Buch der Bestseller-Reihe von Erfolgsautorin Anna Todd erzählt der neue Film die leidenschaftliche Liebesgeschichte von Tessa und Hardin weiter.

In den Hauptrollen überzeugen erneut die beiden Jung-Stars Josephine Langford und Hero Fiennes Tiffin sowie Dylan Sprouse, der als Tessas Arbeitskollege Trevor für neue Turbulenzen und jede Menge Eifersucht sorgt.

Darum geht’s in „After Truth“

Wie wird es weitergehen mit Tessa und Hardin? Seit sie die Wahrheit über ihn erfahren hat, fühlt sich Tessa (Josephine Langford) verraten und steht ganz alleine da. Ist er wirklich der tiefgründige, nachdenkliche Typ, in den sie sich verliebt hat oder war er die ganze Zeit über ein Fremder? Hardin (Hero Fiennes-Tiffin) bittet Tessa um Verzeihung für alles, was zwischen ihnen passiert ist. Doch neben der Erinnerung an seine leidenschaftliche Liebe ist bei Tessa auch die Angst, wieder von ihm enttäuscht zu werden. Und mit Tessas Arbeitskollegen Trevor (Dylan Sprouse) liegt Eifersucht in der Luft. Kann Hardin sich ändern?

Wird er sich ändern – aus Liebe?

Wir verlosen 4 Clutches von Tamaris & 4 Bücher

