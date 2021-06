Verlosung: Animationsspaß „Luca“ bei Disney gestartet!

21.06.2021 22:00 Uhr

Nach einem Ausflug in die kulinarische Welt Frankreichs in "Ratatouille" (2007) und zu den atemberaubenden schottischen Highlands in "Merida" (2012) spielt Disney-Pixars neuester Streich "Lica" erneut vor europäischer Kulisse.

Inszeniert vom Oscar-nominierten Regisseur Enrico Casarosa (“La Luna”) und produziert von Andrea Warren (“Lava,” Cars 3), ist das Dolce Vita Italiens diesmal die Kulisse für die einzigartigen, warmherzigen, witzigen und außergewöhnlichen Geschichten, wie nur Pixar sie erzählen kann.

Darum geht’s in „Luca“

Die warmherzige neueste Pixar-Comedy spielt in einem wunderhübschen Küstenörtchen an der Italienischen Riviera. Hier erlebt der kleine Junge Luca zusammen mit seinem neuen, besten Freund den Sommer seines Lebens – voller Eis, Pasta und endlosen Scooter-Fahrten. Doch über all dem Spaß liegt ein tiefes Geheimnis: Die beiden sind Seemonster aus einer anderen Welt, die unterhalb der Wasseroberfläche des Meeres liegt…

„Das ist eine ziemlich persönliche Story für mich“, so Regisseur Enrico Casarosa, „und das nicht nur, weil der Film an der Italienischen Riviera spielt, wo ich aufgewachsen bin, sondern weil es im Kern um Freundschaft geht, die hier gefeiert wird. Kindheitsfreundschaften geben häufig die Richtung vor, wer wir einmal werden wollen und es sind diese engen Verbindungen, die das Herz von ‚Luca‘ ausmachen.

Neben der Schönheit und dem Charme der italienischen Küste geht es in dem Film um ein unvergessliches Sommerabenteuer, das Luca grundlegend verändern wird“.

Wir verlosen 2 Fanpakete

Zum Start von Disney-Pixars brandneuem Animationsabenteuer (seit 18. Juni exklusiv auf Disney+ ) verlosen wir zwei 2 Fan-Pakete mit je:

1x Turnbeutel und 1x Strandtuch

