Verlosung „Ant-Man and the Wasp“

Sonntag, 2. Dezember 2018 21:45 Uhr

Der neueste Film aus den Marvel Studios, „Ant-Man and The Wasp“, ist bei Kinogängern weiterhin in aller Munde: Das Sequel zu „Ant-Man“ (2015) ist der 20. Marvel Cinematic Universe Film in Folge, der am Start-Wochenende in den USA gleich auf Platz 1 einstieg und sich an den Kinokassen für 6 aufeinanderfolgende Wochen in den Top 10 hielt.

Das starke Insekten-Duo erobert nun auch das Heimkino auf Blu-ray™, Blu-ray 3D™, 4K UHD Blu-ray™ und DVD und wird zudem digital erhältlich sein.

Darum geht’s

Im Anschluss an „The First Avenger: Civil War“ ringt Scott Lang (Paul Rudd) in „Ant-Man and The Wasp“ mit den Konsequenzen seiner Entscheidungen, die er als Vater, aber auch als Superheld getroffen hat. Während er damit kämpft, die Balance zwischen seinem privaten Leben und seiner Verantwortung als Ant-Man wieder herzustellen, wird er von Hope van Dyne (Evangeline Lilly) und Dr. Hank Pym (Michael Douglas) mit einer dringenden, neuen Mission konfrontiert: Er soll Janet von Dyne (Michelle Pfeiffer) aus dem Subatomaren Raum retten.

Einmal mehr muss Scott seinen Anzug anziehen und lernen an der Seite von The Wasp zu kämpfen.

Zusammen heften sie sich and die Fersen des mysteriösen Widersachers Ghost (Hannah John-Kamen) und seines Verbündeten Bill Foster (Laurence Fishburne) und das alles auch noch während Scott eigentlich unter Hausarrest steht…

