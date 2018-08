Verlosung: Gruselspektakel „Winchester“ mit Helen Mirren

Samstag, 25. August 2018 22:26 Uhr

Helen Mirren ist der Star im Gruselfilm „Winchester – Das Haus der Verdammten„. Ab 30. August ist der Film nach einer wahren Geschichte der Gebrüder Spiering auf DVD und Blu-Ray zu haben.

In einer verlassenen Gegend von San Jose, 50 Meilen von San Francisco entfernt, lebt die Witwe Sarah Winchester (Academy Award-Gewinnerin Helen Mirren) in ihrer monstro?sen Villa. Die Erbin des Waffen-Imperiums von William Winchester la?sst in jahrzehntelanger, ununterbrochener Bauta?tigkeit ein gigantisches und unu?bersichtliches Anwesen mit u?ber 500 Zimmern errichten – voller Irrwege, falscher Tu?ren und im Nirgendwo endender Treppen.

Auf die Außenwelt wirkt das Geba?ude wie das exzentrische Denkmal einer wahnsinnigen Frau. Der bekannte Psychologe Dr. Eric Price (Jason Clarke) wird damit beauftragt, den Geisteszustand der Millionenerbin zu untersuchen.

Denn Sarah Winchester ist davon u?berzeugt, ein Gefa?ngnis fu?r Hunderte rachsu?chtige Geister und gequa?lte Seelen zu errichten, die durch Winchester-Waffen zu Tode kamen und nun Vergeltung suchen. Der Arzt stellt bald fest, dass es in der Villa tatsa?chlich nicht mit rechten Dingen zugeht: Gefangen im gro?ßten Geisterhaus der Welt mu?ssen Sarah und Dr. Price einen Ausweg finden, um die Verdammten des Winchester-Hauses zu erlo?sen.

Wir verlosen 1 DVD und 1 Blu-Ray von „Winchester“

Um teilnehmen zu können, musst Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Twitter-Seite sein oder einfach unseren Youtube-Trailer-Kanal abonnieren! Schreib uns bis zum 5. September 2018 in einer Mail Deinen Facebook- oder Twitter-Namen und im Betreff bitte „Der Sex Pakt“. Deine Mail (Mehrfach-Einsendungen zwecklos!) geht an: gewinnspiel@klatsch-tratsch.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Mit Deiner Teilnahme erklärst Du Dich mit unseren Teilnahmebedingungen einverstanden!