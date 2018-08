Verlosung: Halle Berry in "Kings" ... und mehr!

Montag, 20. August 2018 23:07 Uhr

Halle Berry ist talentiert, smart und scheint optisch nicht altern zu wollen: Am 14. August wurde die so jung aussehende Schauspielerin unglaubliche 52 Jahre alt!

Berry ist seit Anfang der 90er Jahre nicht mehr aus der Filmwelt wegzudenken und feierte mit Genre-Klassikern wie ‚Jungle Fever‘ (1991) und ‚Boomerang‘ (1992) ihren Durchbruch. Schon bald gelang ihr der Weg in den Mainstream mit ihrer ikonischen Rolle der Storm in den ‚X-Men‘-Filmen und der Rolle der Psychiaterin Dr. Miranda Grey im Kult-Thriller ‚Gothika‘ (2003). 2002 ging sie in die Geschichte ein, als sie für ihr einfühlsames Porträt der Leticia Musgrove in ‚Monster’s Ball‘ (2001) als erste Afroamerikanerin einen Oscar in der Kategorie „Beste Hauptdarstellerin“ erhielt.

Ob Komödie, Science-Fiction oder Sozialdrama – Halle Berry brilliert in jeder Rolle. Ab dem 30. August erscheint ihr neuster Film ‚Kings‘ auf DVD und Blu-ray. Das ist ein fesselndes Drama um eine Pflegefamilie in L.A. während der Massenunruhen im Jahr 1992.

Und darum geht’s

Millie (Halle Berry) ist eine willensstarke, fürsorgliche junge Frau, die allein acht Pflegekinder großzieht. Als in ihrer Nachbarschaft Rassenkonflikte aufflammen und die Spannungen immer größer werden, verbündet sie sich mit ihrem unberechenbaren Nachbarn Obie (Daniel Craig), um ihre Kinder zu schützen. Nach dem Freispruch der vier Polizisten, die den Afroamerikaner Rodney King mit Stockschlägen und Fußtritten brutal misshandelt hatten, brechen in Los Angeles gewalttätige Unruhen aus. Millie muss mit Obies Hilfe einen Weg aus dem lebensgefährlichen Chaos finden, um zu verhindern, dass ihre Familie ins Kreuzfeuer gerät…

Wir verlosen 4 Filme von Halle Berry!

Das sind auf DVD: „Kings“, „Frankie & Alice“, Things We Lost in The Fire“ und Boomerang.

Um teilnehmen zu können, musst Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Twitter-Seite sein oder einfach unseren Youtube-Trailer-Kanal abonnieren! Schreib uns bis zum 02. September 2018 in einer Mail Deinen Facebook- oder Twitter-Namen und im Betreff bitte „Halle Berry“ + Wunschtitel. Deine Mail (Mehrfach-Einsendungen zwecklos!) geht an: gewinnspiel@klatsch-tratsch.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Mit Deiner Teilnahme erklärst Du Dich mit unseren Teilnahmebedingungen einverstanden!