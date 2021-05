Verlosung: „Hard To Kill“ mit Bruce Willis und Jesse Metcalfe

17.05.2021 19:30 Uhr

Bruce is back! Nach "Trauma Center" und "Survive in The Night" liefert Matt Eskandari sein neuestes und mit Willis hochkarätig besetztes Film-Spektakel. Was da natürlich nicht fehlen darf sind große Kaliber, explosive Actionszenen und ein Bösewicht mit fiesen Absichten.

Neben Bruce Willis als Tech-CEO Donovan Chalmers darf sich das Publikum freuen auf Jesse Metcalfe als Ex-Marine Derek Miller, Lela Kent als Chalmers Tochter und Sergio Rizutto in der Rolle des Wahnsinnigen, der den Namen „Der Prediger“ trägt. Ergänzt wird das Ensemble durch Final-Destination- -Star Texas Battle und Natalie Eva Marie, die sich neben der Schauspielerei auch als professionelle Wrestlerin einen Namen gemacht hat.

Darum geht’s in „Hard to Kill“

Eigentlich sieht für Ex-Marine Derek Miller (Jesse Metcalfe) und sein Team alles nach einem leichten Job aus. Der milliardenschwere Tech-CEO Donovan Chalmers (Bruce Willis) hat sie angeheuert, um ihn und seine neueste Entwicklung zu schützen, die nicht in falsche Hände geraten darf. Doch als Chalmers Tochter von dem Terroristen „Der Prediger“ entführt wird, beginnt für die Söldner eine gefährliche Rettungsmission und ein Wettlauf gegen die Zeit…

„Dies ist der erste Film, den ich gemacht habe, der von Anfang bis Ende ein reiner Actionfilm ist, mit Explosionen und Schießereien. Es war großartig, das zusammenzubringen und zum Leben zu erwecken.“

Regisseur Matt Eskandari

Dass es bei der geplanten Rettungsaktion schnell hart her geht und letzten Endes die ganze Menschheit durch einen einzigen Knopfdruck bedroht ist, erfahren alle Entertainment-Fans ab 20. Mai, wenn „Hard to Kill“ als DVD und Blu-ray im Handel erscheint. Digital ist der Film bereits verfügbar.

Achtung: Für alle Kino-Liebhaber und Auto-Action-Filme gibt es übrigens ein zusätzliches Highlight: In ausgewählten Autokinos wird der Film auf der großen Leinwand zu sehen sein!

Wir verlosen 3 DVDs von „Hard to Kill“

Um teilnehmen zu können, musst Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Instagram– und Twitterseite sein oder einfach unseren Youtube–Kanal abonnieren! Schreib uns bis zum 30. Mai 2021 in einer Mail Deinen Vor- und Nachnamen mit dem Betreff „Hard to Kill“.

Deine Mail (Mehrfach-Einsendungen absolut zwecklos!) geht an: Gewinnspiel@klatsch-tratsch.de.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit Deiner Teilnahme erklärst Du Dich mit unseren Teilnahmebedingungen einverstanden!