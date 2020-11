17.11.2020 22:29 Uhr

Verlosung: „Harriet – Der Weg in die Freiheit“

Basierend auf dem bewegenden und inspirierenden Leben einer der größten Heldinnen Amerikas, erzählt "Harriet" die außergewöhnliche Geschichte von Harriet Tubman, der berühmten Freiheitskämpferin, die allen Hindernissen zum Trotz den Verlauf ihres Lebens und das Schicksal der Nation änderte.

Harriet (Cynthia Erivo) gelingt die Flucht aus der Sklaverei. Doch der Gedanke an all die Menschen, die sie zurücklassen musste, lässt sie nicht ruhen. Also wagt die junge Frau eine Befreiungsmission, die in die Geschichte eingehen wird.

Mit Verbündeten wie dem Sklaverei-Gegner William Still (Leslie Odom, Jr.) und der Unternehmerin Marie Buchanon (Janelle Monáe) riskiert Harriet Gefangennahme und Tod, um mit der Organisation „Underground Railroad“ Hunderte von Menschen in Sicherheit zu bringen und ihnen die Freiheit zu schenken.

Wir verlosen jeweils 1 Blu-Ray

von „Harriet – Der Weg in die Freiheit“

„12 Years A Slave“

„Green Book“

„Queen & Slim“

Um teilnehmen zu können, musst Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Instagram– und Twitterseite sein oder einfach unseren Youtube–Kanal abonnieren! Schreib uns bis zum 30. November 2020 in einer Mail Deinen Vor- und Nachnamen mit dem Betreff „Harriet“ + einen aus den genannten Wunschartikel

Deine Mail (Mehrfach-Einsendungen absolut zwecklos!) geht an: Gewinnspiel@klatsch-tratsch.de.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit Deiner Teilnahme erklärst Du Dich mit unseren Teilnahmebedingungen einverstanden!