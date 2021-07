Verlosung „Indiana Jones“: Alle vier Abenteuer erstmals in 4K Ultra HD für daheim

01.07.2021 21:33 Uhr

Die unvergesslichen Abenteuer des weltberu?hmten Globetrotters und Helden Indiana Jones sind erstmals in zwei spektakulären 4K Ultra HD-Collections von Lucasfilm Ltd. und Paramount Home Entertainment zu haben.

Der Kinoklassiker mit Harrison Ford, mit dem alles begann – Jäger des verlorenen Schatzes – feiert dieses Jahr sein 40-jähriges Jubiläum: Am 12. Juni 1981 lief der erste Film der Reihe in den US-Kinos an. Vierzig Jahre später zieht der legendäre Held noch immer neue Generationen von Fans in seinen Bann.

Erstmals in 4K-Abtastung

Gerade erschienen erstmals alle vier Filme zusammen in 4K Ultra HD mit Dolby Vision und HDR-10 für ultra-lebendige Bildqualität sowie mit deutschem Dolby TrueHD 5.1. Sound und einer englischen Dolby Atmos Audiospur. Jeder Film wurde mithilfe umfangreicher visueller Effekte akribisch von 4K-Scans der Originalnegative neu gemastert, um ein möglichst unverfälschtes und hochwertiges Bild zu gewährleisten. Alle Bildarbeiten wurden von Regisseur Steven Spielberg persönlich abgenommen.

Darüber hinaus wurden alle vier Filme in den Studios von Skywalker Sound unter der Aufsicht des legendären Sounddesigners Ben Burtt neu abgemischt, um brandneue Dolby Atmos®-Soundtracks zu generieren. Für die Erstellung der immersiven Dolby Atmos-Mischungen wurde ausschließlich auf die Original-Soundelemente zurückgegriffen, um den ursprünglichen kreativen Entscheidungen so treu wie möglich zu bleiben.

India-Jones-Collection in neuem Sound

Die deutsche Version enthält außerdem erstmalig deutschen Ton in Dolby TrueHD 5.1. auf den eigens für den deutschsprachigen Markt gemasterten 4K Ultra HD Discs. Ebenfalls enthalten ist die Original-Kinosynchronisation von Jäger des verlorenen Schatzes.

Die Indiana Jones 4K-Collection gibts in hochwertiger Verpackung als Digipak mit Booklet sowie in einer limitierten Steelbook Edition mit vier Steelbooks in einem ansprechenden Schuber. Jeder Film wird auf 4K Ultra HD Blu-ray Disc mit Original-Kinotrailern sowie auf der zugehörigen Blu-ray Disc präsentiert. Beide Boxsets enthalten zudem eine zusätzliche Blu-ray mit sieben Stunden Bonusmaterial.

Auch via Streaming abrufbar

Alle vier Indiana-Jones-Filme sind als Download und Video on Demand in 4K HDR (Dolby Vision) in der Apple TV App und bei iTunes – erstmals mit Bonusmaterial – sowie bei Videoload/Magenta TV, Rakuten TV und Microsoft erhältlich sein.

In HD sind die Filme ebenfalls weiterhin zum Kauf verfuügbar bei Amazon Prime Video, im Sky Store, im Google Play Store, bei YouTube, im Playstation Store, im Maxdome Store, sowie bei Chili. Auf allen genannten Plattformen sowie bei Vodafone Giga TV/Unitymedia sind die Filme auch weiterhin zum Leihen abrufbar.

