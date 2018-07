Verlosung: „Mamma Mia 2“ die neue Nr. 1 in Deutschland!

Montag, 30. Juli 2018 19:29 Uhr

Die Erfolgsgeschichte von „Mamma Mia!“ ging exakt 10 Jahre nach dem ersten Teil in die nächste Runde! Auch der zweite Teil des Filmmusicals mit der zeitlosen Popmusik von ABBA zieht die Zuschauer in die deutschen Kinos. Es ist mit Stars wie Meryl Streep, Pierce Brosnan und Colin Firth prominent besetzt.

Mehr als 205.000 Zuschauer sahen den Film zwischen Donnerstag und Sonntag trotz Backofenhitze, wie Media Control heute mitteilte. Zehn Jahre nach dem ersten Teil steht diesmal Tochter Sophie (Amanda Seyfried) im Mittelpunkt, die ein Kind erwartet und heiraten will. Erneut dabei sind Stars wie Meryl Streep, Pierce Brosnan und Colin Firth und viele Hits von ABBA.

Das Filmmusical tauscht den Platz mit der bisherigen Nummer eins „Hotel Transsilvanien 3 – Ein Monster-Urlaub„, den mehr als 199.000 weitere Kinogänger gesehen haben. Auf dem dritten Platz landete „Ant-Man and the Wasp„, die Fortsetzung des Marvel-Films „Ant-Man“ aus dem Jahr 2015. Den neuen Streifen sahen knapp 199.000 Kinogänger – fast so viele wie die Nummer zwei.

Auf den Plätzen vier und fünf folgte der Horrorfilm „The First Purge“ (rund 39.000 Zuschauer) und das Dinosaurier-Abenteuer „Jurassic World: Das gefallene Königreich“, das weitere gut 38.000 Zuschauer gesehen haben.

