Verlosung "Miss Beautiful": Ist er nicht die Schönste im ganzen Land?

31.08.2021 22:47 Uhr

Vielfalt, Toleranz und Akzeptanz. Jeder Mensch ist auf seine Art und Weise Besonders und einzigartig, so auch Alex (Alexandre Wetter), der 24-jährige Mann in „Miss Beautiful“, der beschließt, an der Wahl zur Miss France teilzunehmen.

Diesen Traum hegt er schon seit frühester Kindheit, in der er bereits merkt, dass er sich sowohl in Frauenkleidern als auch als Junge wohlfühlt.

Neben Alexandre Wetter („Verrückt nach Cécile“) in der Rolle des Alex, glänzen auch Pascale Arbillot („Kleine wahre Lügen“), Isabelle Nanty („Die fabelhafte Welt der Amelie“) und Thibault De Montalembert („The King“) in tollen Nebenrollen und machen „Miss Beautiful“ zu einem sehenswerten Coming-of-Age-Dramedy für Jung und Alt.

Darum geht’s in „Miss Beautiful“

Packend, lustig und bewegend zugleich nimmt die Geschichte ihren Lauf und bezieht sich dabei spielerisch auf aktuelle Themen wie LGBTQIA+, Selflove und Empowerment.

Mit sensiblem Blick auf ein komplexes Thema ist der Film dabei aber nie kitschig und versprüht große Leichtigkeit. Ein besonderer Film, der inspiriert, unterhält und wie nebenbei Aufmerksamkeit auf gesellschaftliche Vorurteile lenkt.

Wir verlosen 1 DVD und 1 Blu-Ray

Um teilnehmen zu können, musst Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Instagram– und Twitterseite sein oder einfach unseren Youtube–Kanal abonnieren! Schreib uns bis zum 10. September 2021 in einer Mail Deinen Vor- und Nachnamen mit dem Betreff „Miss Beautiful“ + Wunschformat!

Deine Mail (Mehrfach-Einsendungen absolut zwecklos!) geht an: Gewinnspiel@klatsch-tratsch.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit Deiner Teilnahme erklärst Du Dich mit unseren Teilnahmebedingungen einverstanden!

Der Film ist auch als Video On Demand zu sehen.