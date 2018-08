Verlosung: Paul Walker und Jessica Alba in „Into the Blue“

Sonntag, 12. August 2018 19:49 Uhr

Kristallklares Wasser, traumhafte Sandstrände und beeindruckende Unterwasseraufnahmen: „Into the Blue“ und nimmt uns mit auf eine packende Schatzsuche, actionreich in Szene gesetzt von „Blue Crush“-Regisseur John Stockwell. Die Hauptrollen in diesem spannungsgeladenen Abenteuer spielen Paul Walker („The Fast and the Furious“) und Jessica Alba („Sin City“).

Walker drehte die Romanze im Jahr 2005 – acht Jahre vor seinem Tod. „Into The Blue“ ist ab 31. August auf DVD und Blu-ray erhältlich.

Bei einem Tauchgang vor den Küsten der Bahamas entdecken die vier Freunde Jared (Paul Walker), Sam (Jessica Alba), Bryce und Amanda das Wrack eines gesunkenen Schiffes. Sie können ihr Glück kaum fassen, denn es könnte sich um das verschollene, mit unzähligen Goldbarren beladene Schiff eines legendären Piraten handeln. In der Nähe stoßen sie zudem auf ein abgestürztes Transportflugzeug mit einer nicht minder wertvollen Fracht an Bord: Im Laderaum befinden sich große Mengen Kokain.

Um die Bergung des Schiffswracks finanzieren zu können, beschließen Bryce und Amanda, einen Teil des Kokains zu verkaufen. Die einstigen Besitzer der heißen Ware sind ihnen jedoch schon bald auf der Spur.

Für die Freunde beginnt ein gnadenloser Überlebenskampf gegen die skrupellosen Drogengangster, die auch vor Mord nicht zurückschrecken.

Wir verlosen 3 Blu Ray

Um teilnehmen zu können, musst Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Twitter-Seite sein oder einfach unseren Youtube-Trailer-Kanal abonnieren! Schreib uns bis zum31. August 2018 in einer Mail Deinen Facebook- oder Twitter-Namen und im Betreff bitte „Into the Blue“ Deine Mail (Mehrfach-Einsendungen zwecklos!) geht an: gewinnspiel@klatsch-tratsch.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Anmerkung: Die oder der Gewinner werden bis zu 4 Wochen nach Gewinnspielende benachrichtigt. Die mit der freiwilligen Teilnahme am Gewinnspiel via Mail übermittelten Kontakt-Daten der Teilnehmer (wie z.B. eMail- und Versandadresse) werden lediglich erhoben, um den Gewinner benachrichtigen bzw. den Gewinn zusenden können. Die Gewinner-Adressen werden zwecks Versand an S&L Medianetworx GmbH übermittelt!

Diese Daten der Gewinnspiel-Teilnehmer werden nach Beendigung des Gewinnspiels nicht öffentlich gemacht und gelöscht.