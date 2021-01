19.01.2021 22:00 Uhr

Verlosung „Run – du kannst ihr nicht entkommen“: Thriller mit Sarah Paulson

Nichts ist so unschuldig, wie die Beziehung zwischen einer Mutter und ihrem Kind? Zumindest scheint dies bei Diane und Chloe der Fall zu sein. Aufopferungsvoll kümmert sich Diane um ihre kranke Tochter, die im Rollstuhl sitzt.

Doch als Chloe ihr Zuhause für einen College-Platz verlassen will, nimmt Dianes Mutterliebe immer besitzergreifendere, geradezu beängstigende Züge an. Als Chloe zudem herausfindet, dass ihre Mutter viele Geheimnisse vor ihr hat, droht die Lage zu eskalieren…

Mutter mit den zwei Gesichtern

Der Thriller „Run“, der jetzt als DVD, Blu-ray und digital erhältlich ist, ist das zweite Projekt von Regisseur und Co-Drehbuchautor Aneesh Chaganty sowie Drehbuchautor Sev Ohanian, die sich zuletzt für den Überraschungshit „Searching“ verantwortlich zeichneten.

Die beiden Hauptrollen sind mit Newcomerin Keira Allen als Chloe und Sarah Paulson als Diane perfekt besetzt.

Vor allem Sarah Paulson brilliert als Mutter mit zwei Gesichtern.

Das ist Sarah Paulson

Paulson wurde 1974 in Florida geboren, verbrachte den Großteil ihrer Kindheit nach der Trennung ihrer Eltern jedoch in Maine und New York City. Sie entschied sich bereits als Teenager für die Schauspielerei und wechselte nach der Highschool auf die American Academy of Dramatic Arts. Parallel zu ihrem Studium debütierte sie in ersten Rollen am Theater und im Fernsehen. Ihr erster Auftritt in einem Kinofilm erfolgte 1997 in dem Independant-Drama „Levitation“, in welchem sie eine schwangere Jugendliche auf der Suche nach ihrer Mutter spielte.

Auf dieser Basis baute sie sich eine Karriere als versierte Darstellerin auf. Erwähnenswerte Projekte aus dieser Zeit wären z.B. ihre Rollen in „Was Frauen wollen“ (2000) an der Seite von Helen Hunt und Mel Gibson, die romantische Komödie „Down with Love – Zum Teufel mit der Liebe!“ (2003) mit Renée Zellweger und Ewan McGregor sowie die hochgelobte HBO-Western-Serie „Deadwood“ (2005-2006).

Doch Paulson hatte schon immer das Können für mehr. 2013 war sie für „Game Change – Der Sarah-Palin-Effekt“ (2012) erstmal gleichzeitig für den Golden Globe und den Primetime Emmy nominiert. Der HBO-Film beschäftigte sich mit den US-Präsidentschaftswahlkampf von 2008 und der überraschenden Ernennung von Sarah Palin zu Vizepräsidentschaftskandidatin.

Kurz zuvor war Paulson zudem in drei Folgen der Anthologie-Serie „American Horror Story“ (2011 bis heute) zu sehen. In den darauffolgenden Staffeln nahm sie stets Hauptrollen ein und würde darüber einem immer breiteren Publikum bekannt. Insgesamt brachte ihr die Serie bisher 5 Emmy-Nominierungen ein. Ihren ersten Golden Globe gewann Paulson hingegen 2017 für ihre Rolle in „American Crime Story“ (2016 bis heute).

Doch auch der großen Leinwand blieb Paulson nicht fern. Zu ihren wichtigsten Filmen der letzten Jahre zählen u.a. das Oscar-prämierte Historiendrama „12 Years A Slave“ (2013), „Carol“ (2015) mit Cate Blanchett und Rooney Mara, der zweifach Oscar-nominierte Film „Die Verlegerin“ (2018) und M. Night Shyamalans Thriller „Glass“ (2019). Zudem setzte sie auch ihr Engagement am Theater stets weiter fort. Erleben Sie die US-Amerikanerin nun in ihrer neuesten Rolle in RUN, der ab dem 15. Januar 2021 als DVD, Blu-ray und digital erhältlich ist.

Wir verlosen 2 DVD und 2 Blu-Ray von „Run“

