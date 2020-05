Verlosung „Sing meinen Song“: Album zur 7. Staffel

„Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ hat sich in den letzten Jahren zu einem wahren Kult-TV-Format entwickelt. Fans lieben die ehrlichen Momente zwischen den Stars in der Sendung. Das Herzstück der Show sind neben den zwischenmenschlichen Begegnungen sicherlich die emotionalen Songs, die direkt ins Herz gehen. Auch in Staffel 7 gibt es davon wieder einige Hochkaräter, die sich zu großen Hits mausern werden.

Gastgeber Michael Patrick Kelly seit April sechs prominente Musiker zu einer unvergesslichen Reise nach Süd-Afrika ein. Mit dabei: Max Giesinger, LEA, MoTrip, Nico Santos, Jan Plewka und Ilse DeLange.

So sagte Michael Patrick Kelly über seine dritte Teilnahme bei Sing meinen Song: „Man könnte sagen, dass „Sing meinen Song“ und ich uns 2017 verliebt und 2019 verlobt haben. Jetzt zum dritten Mal in 2020 würde ich sagen, dass wir eine ernste Beziehung führen.“

An lauen Abenden wurde wieder einfühlsam miteinander gesungen. Es gab so viele Gänsehautmomente. Jedes Mal stand ein Sänger mit seinen Songs im Mittelpunkt. Das Lied eines anderen Künstlers neu zu interpretieren, ist schon ein sehr intimer Moment. Da gehen einem viele Fragen durch den Kopf. Kann ich die Emotionen rüberbringen wie im Original? Was wird der Interpret von der neuen Version denken? Diese echten Gefühle machen die Musik-Event-Reihe so einzigartig. Gemeinsam durch etwas ganz Besonderes gehen. Aus Musiker-Kollegen sind auf dieser Reise wahre Freunde geworden.

Nico Santos beispielsweise sagte über seine Zeit bei „Sing meinen Song“: „Die Erfahrung hat alles an Erwartungen übertroffen. Es war für mich mit die schönste Zeit meines Lebens.“

Die Musik-Event-Reihe Sing meinen Song – Das Tauschkonzert ist mit dem Deutschen Fernsehpreis (2014), der Goldenen Kamera (2018), dem Bambi (2015) sowie dem ECHO (2015) ausgezeichnet worden und war unter anderem für den Grimme-Preis (2015) nominiert.

Auf der am 22. Mai erschienenen CD „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert Vol. 7“ werden alle Songs aus der Sendung zu finden sein, zum ersten Mal sind dieses Jahr auch die Duette aus der achten Sendung mit auf dem Tonträger zu finden.

