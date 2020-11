10.11.2020 22:56 Uhr

Verlosung „The Night Clerk – ich kann dich sehen“

Fürs Homekino ist jetzt der Psychothriller "The Night clerk" zu haben. Mit Tye Sheridan (X-Men: Apocalypse, Ready Player One) und Ana de Amas (Blade Runner 2049, Knives Out, James Bond 007: Keine Zeit zu Sterben) in den Hauptrollen.

Auch Helen Hunt („Besser geht’s nicht“), ein alter Hase im Filmgeschäft, gehört zu den Stars des Films. „The Night Clerk gibt’s bereits digital und ab 19. November 2020 auch als DVD und Blu-Ray!

Darum geht’s

Bart Bromley (Tye Sheridan) ist ein hochintelligenter junger Mann mit autistischen Zügen. Er arbeitet als Nachtportier in einem Hotel, wo er die Gäste heimlich über Kameras beobachtet, um ihr Verhalten zu studieren. Während seiner Nachtschicht wird eine Frau ermordet und Bart gerät unter dringenden Mordverdacht. Doch dessen ganze Aufmerksamkeit ist bereits bei einem neuen Hotelgast, der schönen und einfühlsamen Andrea (Ana de Armas), zu der er eine persönliche Bindung aufbaut. Eine Nähe, mit der er nicht umzugehen weiß …

Wir verlosen 2 DVD und 2 Blu-Ray

Ty Sheridan: seine 10 bekanntesten Filme

2011: The Tree of Life

2012: Mud

2013: Joe – Die Rache ist sein

2015: The Stanford Prison Experiment

2015: Dark Places – Gefährliche Erinnerung

2015: Scouts vs. Zombies – Handbuch zur Zombie-Apokalypse

2016: X-Men: Apocalypse

2018: Ready Player One

2018: Deadpool 2

2019: X-Men: Dark Phoenix (Dark Phoenix)